TİS süreci tıkandı: Ataşehir Belediyesi emekçilerinden protesto

Ataşehir Belediyesi ile Tüm Bel-Sen arasında devam eden TİS görüşmeleri tıkandı. Belediye Başkanı Battal İlgezdi, kendi atadığı komisyon ile sendika temsilcilerinin anlaştığı kararları kabul etmedi. Duruma tepki gösteren sendika üyesi emekçiler, belediye binası önünde eylem gerçekleştirdi.

HABER MERKEZİ

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu’na (KESK) bağlı Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (Tüm Bel-Sen) ile Ataşehir Belediyesi arasında devam eden Toplu İş Sözleşmesi (TİS)görüşmeleri, imza sürecinde tıkandı.

Ataşehir Belediyesi’nde Tüm Bel-Sen ile Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin atadığı komisyon arasında tüm şartlarda anlaşılarak karara varıldı.

Ardından İlgezdi ile anlaşmaya ilişkin bir görüşme yapıldı. Ancak İlgezdi, "bu anlaşmayı tanımadığını ve bütçesinin olmadığını" söyledi.

ANLAŞILAN ÜCRETİN ALTINDA TEKLİF SUNULDU

Daha sonra dün düzenlenen ikinci görüşmeye, Başkan İlgezdi katılmayarak özel kalemini gönderdi. Görüşmede Başkan İlgezdi, anlaşılandan çok daha az olan kendi teklifini sundu.

Sendika yetkilileri, İlgezdi'nin benzer mali şartlarda olan Maltepe Belediyesi’nin yarısından daha az bir ücret önerdiğini dile getirdi.

EMEKÇİLERDEN ALKIŞLI PROTESTO

Bunun üzerine Tüm Bel-Sen üyesi belediye çalışanları teklifi reddederek eylem yaptı.

Belediye emekçileri, belediye önünde yaptığı alkışlı eylemde yapılan açıklamada, çalışanlara bu şartların sosyal demokratik belediyecilik anlayışıyla uyuşmadığını ve kabul edilemeyeceğini söyledi.

Tüm Bel-Sen'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada “Ataşehir Belediyesi ile yürüttüğümüz TİS süreci idarenin keyfi ve antidemokratik yaklaşımlarından kaynaklı tıkanmıştır. Ataşehir belediyesi emekçilerine dayatılan sefalet ücretini asla kabul etmeyeceğiz. Zafer direnen emekçinin olacak” ifadelerine yer verildi.