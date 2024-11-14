Titanik enkazı nerede? Titanik nerede battı, ne kadar derinlikte?

Yapımına 1909'da başlanan döneminin en büyük transatlantik gemilerinden biri olan RMS Titanik'in enkazının nerede olduğu, nerede battığı ve ne kadar derinlikte bulunduğu tekrar gündeme geldi. İlk seferine 1912 yılında İngiltere'nin Southampton kentinden ABD'nin New York kentine yaparken beşinci gün buz dağına çarpması sonucu batan Titanik hakkında Titanik enkazı nerede, Titanik neden battı, ne kadar derinlikte aramaları yapılıyor. Peki, kaza sebebiyle 1.514 kişinin yaşamını kaybettiği Titanik enkazı nerede? Titanik nerede battı, ne kadar derinlikte?

TİTANİK EN KAZI NEREDE?

Titanik'in enkazı 1985 yılında Amerikan donanmasından emekli Robert Ballard tarafından Atlas Okyanusu'nda New Founland ve Labrador yakınlarında bulundu.

TİTANİK'İN ENKAZI NE KADAR DERİNLİKTE?

1912'de batan ve 73 yıl boyunca enkazı bulunamayan Titanik'in enkazı 3.657 metre derinlikte bulundu.

Titanik nasıl battı?

Titanik, 10 Nisan 1912 tarihinde İngiltere'nin Southampton limanından Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrine yolculuk yapmak üzere yola çıkan bir yolcu gemisiydi. Ancak 14 Nisan 1912'de, yolculuğunun dördüncü gününde Atlantik Okyanusu'nda bir buz dağına çarparak battı.

Buz dağına çarpma olayı, yerel saatle 23:40'ta gerçekleşti. Titanik, geminin kaptanı Edward Smith'in verdiği emirlerle buz dağına çarpmamak için manevralar yapmaya çalıştı. Ancak buz dağına olan mesafeyi doğru hesaplayamamışlardı ve geminin yan tarafı buzdağına sürtünerek delindi.

Delinen bölge geminin yaklaşık altı su-tutma bölmesini etkiledi. Bu durum, geminin batmasına yol açan kritik bir faktördü. O zamanlar, Titanik'in bu bölmesinin altı suyla dolduğunda bile batmaması planlanmıştı, ancak altıdan daha fazla bölme suyla dolduğunda batmaya başladı.

Titanik'in batışı, gemideki acil durum prosedürlerinin eksikliği ve yeterli cankurtaran botlarının olmaması gibi bir dizi faktörün birleşimi nedeniyle daha da kötüleşti. 1912 yılında, denizcilik standartları bugünkü kadar gelişmiş değildi ve gemilerde yeterli sayıda cankurtaran botu bulunması gerekliliği tam olarak anlaşılmamıştı.

Titanik'in batması sonucunda, gemideki yaklaşık 2.200 yolcudan yaklaşık 1.500'ü hayatını kaybetti. Bu, tarihteki en büyük deniz kazalarından biri olarak kabul edilir. Titanik faciası, deniz seyahatindeki güvenlik standartlarının geliştirilmesi ve daha fazla önlem alınması konusunda uluslararası düzeyde önemli bir dönüm noktası olmuştur.