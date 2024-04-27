Titanik'in en zengin yolcusunundu: Altın saat açık artırmada

Titanik'teki en zengin yolcunun cansız bedeninden çıkan altın saat açık artırmada.

Titanik’te hayatını kaybeden ve dönemin şartlarında dünyanın en zenginleri arasında kabul edilen John Jacob Astor’ın cansız bedeninden çıkan altın cep saati, bugün açık artırmada satışa sunuluyor.

Titanik’in batmasıyla hayatını kaybeden dönemin en zengin kişilerinden biri olan John Jacob Astor’ın altın cep saati, bugün İngiltere merkezli müzayede evi Henry Aldridge ve Oğlu tarafından Titanik ve Taşımacılık Hatıraları adlı koleksiyonun bir parçası olarak açık artırmada satışa sunuldu.

Altın saate, Titanik’ten kalma keman, cüzdan, bir çift kol düğmesi gibi çok sayıda hatıranın satıldığı açık artırmada yaklaşık 190 bin dolar değer biçildi.

John Jacob Astor (47), dönemin ekonomik şartlarında 87 milyon dolar servetiyle dünyanın en zengin kişileri arasında yer almaktaydı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, 14 Nisan 1912 tarihinde Titanik’in buzdağına çarpmasıyla başlayan olaylarda Astor’un, eşini kurtarma botuna bindirdiği ve sırasının gelmesini beklerken güvertede başka bir kişiyle sohbet ettiği görülmüştü. Astor’un cansız bedeni yedi gün sonra sudan çıkartılmış ve o zamanlar adet olduğu üzere ceketinin yakasına işlenen baş harflerinden kimliği tespit edilmişti.