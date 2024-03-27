Titanik'in tartışmalı meşhur kapısı rekor fiyata satıldı

Başrollerinde Leonardo DiCaprio ve Kate Winslet'in yer aldığı Titanik filminde kullanılan kapı 'Hollywood Hazineleri' müzayedesinde rekor fiyata satıldı.

James Cameron'ın yönetmenliğini yaptığı 11 Oscar ödüllü Titanik (1997) filmindeki ünlü kapı 'Hollywood Hazineleri' müzayedesinde açık artırmada satışa çıktı.

Filmde Rose (Kate Winslet) karakterinin hayatta kalmasını sağlayan kapı, 718 bin 750 dolara alıcı buldu.

Böylece 'yüzen kapı', daha önce aynı müzayedede satılan 'Indiana Jones'un kamçısı ve 'The Shining'den (Cinnet) Jack Nicholson'un baltası gibi ikonik sahne dekorlarını geride bıraktı.

GERÇEK GEMİNİN BİR PARÇASI

Müzayedede, 'yüzen kapı' parçasının, gerçekte geminin birinci sınıf bekleme salonu girişinin hemen üzerindeki kapı çerçevesinin bir parçası olduğu belirtildi.

Winslet'in filmin son sahnesinde suya inerken giydiği elbise 118 bin 750 dolara satılırken, yapımda kullanılan bir telgraf pervanesi de 81 bin 250 dolara satıldı.

TARTIŞMALI KAPI

Filmde, gemi battıktan sonra, sevgilisi Rose'u (Kate Winslet) su üzerinde kalan bir kapının üzerine çıkaran ve kendisi hayatını kaybeden Jack (Leonardo DiCaprio) karakterinin sahnesiyle de gündem olmuştu.

Birçok kişi DiCaprio’nun da kapının üzerine çıkabileceğini ve hayatta kalabileceğini savunurken kimileri kapının ikisini de tartmayacağını öne sürmüştü.

Kate Winslet konuyla ilgili Jack’in kapıya sığabileceğini ancak yüzer durumda kalamayacağını" söylemiş ve "Burada ilk kez duyuyorsunuz, evet Jack de o kapıya sığabilirdi ama batarlardı” ifadelerini kullanmıştı.

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