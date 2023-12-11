Tiyatro coşkusu İran oyunuyla sona eriyor

BirGün / EGE

Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat İçin Vakıf (TAKSAV) tarafından, bu yıl 11’incisi düzenlenen Uluslararası İzmir Tiyatro Festivali bugün sona eriyor. Festivalin son oyununu İran’dan gelen sanatçılar sahne alacak. New Tenant yani Yeni Kiracı isimli Farsça oyun Türkçe üst yazıyla beraber bugün saat 20.00’de Konak’ta bulunan Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi’nde tiyatroseverlerle buluşacak.

Festival kapsamında dün Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu Güzelyalı Kültür Merkezi’nde Kafes isimli oyunu sahneledi.

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FESTİVALDE BUGÜN

• Yeni Kiracı

Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi, Saat: 20.00