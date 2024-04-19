Tiyatro Kooperatifi’nde bayrak değişimi yapıldı

Kültür Sanat Servisi

Özel tiyatroların sanatsal üretimini zenginleştirirken ekonomik, sosyal ve hukuki açıdan güçlenmesi ve sürdürülebilir hale gelmesi için çalışan Tiyatro Kooperatifi’nin 5. Genel Kurul Toplantısı Hann Sahne’de gerçekleştirildi.

80’e yakın özel tiyatroyu temsil eden kooperatifin ortaklarının oyları ile Tiyatro Kooperatifi’nin yeni Yönetim Kurulu Başkanı Mert Fırat, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Gülhan Kadim ve Muharrem Uğurlu, Yönetim Kurulu Üyeleri ise Burak Satıbol, Hakan Silahsızoğlu, Eyüp Emre Uçaray ve Vildan Güleç olarak belirlendi.