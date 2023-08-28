Tiyatrokare, Ayşe Kulin'in romanı 'Veda'yı sahneye taşıyor

Tiyatrokare, Ayşe Kulin'in ünlü romanı "Veda"yı, Nedim Saban'ın imzasıyla sahneye taşıyor.

Cumhuriyet'in kurulduğu ilk günlerin getirdiği değişim sancılarının getirdiği gerilimli atmosferde geçen oyun, yazarın son Osmanlı nazırı olan dedesinin hayat hikayesini konu alıyor. Arka planda ise dönemin olayları ve bir çağın değişiminde yaşanan acılar, umutlar, belirsizlikler ve kuşak çatışmaları anlatılıyor. Oyunun merkezinde bir konağın sakinleri ve onların hayatları yer alıyor. Aynı zamanda savaşın acısı ve bireylerin bu değişim karşısında nasıl tepki verdikleri de sorgulanıyor.

Oyuncu kadrosunda; Nevra Serezli, Leyla Feray, Aziz Sarvan ve Fatih Gülnar gibi isimler yer alıyor.

Oyunun tasarım ekibi ödüllü tasarımcılardan oluşuyor. Dekor ve kostüm tasarımında Eylül Gürcan, ışık tasarımında Ayşe Sedef Ayter ve görüntü tasarımında ise Necati Demircan'ın imzası bulunuyor.

Tiyatrokare, daha önce yine bir roman uyarlaması olan "Leyla'nın Evi" adlı oyunu 10 yıl boyunca sahnelemişti. 32 yıldır ara vermeden sahnede olan bu tiyatro grubu, "Veda" ile bir kez daha tarihsel bir drama ile seyircinin karşısına çıkıyor.

Oyun Künyesi

Yazan: Ayşe Kulin

Uyarlayan ve Yöneten: Nedim Saban

Dekor ve Kostüm Tasarımı: Eylül Gürcan

Işık Tasarımı: Ayşe Sedef Ayter

Görüntü Tasarımı: Necati Demircan

Oyuncular:

Deli Saraylı: Nevra Serezli

Mehpare: Leyla Feray

Ahmet Reşat: Aziz Sarvan

Kemal: Fatih Gülnar

Behice: Meral Asiltürk

Azra: Zeynep Sevi Yılmaz

Mahir: Alişan Özkan

Suat: Gizemnur Topaloğlu

Leman: Gizem Çayhanoğlu

Koreograf: Pınar Alkan

Müzik Çalışma: Aslı Omag

Ses Tasarımı: Oğuz Küçükel

Dramaturji: Feyza Özgen Şeker

Yönetmen Yardımcıları: Melda Demirtaş/ Eylem Yılmaz

Dekor/ Kostüm Asistanı: Gamze Kaçan

Proje Koordinatörü: Temmuz Uğur Yıldız

Tiyatrokare Koordinasyon: Hakan Baltacı

Tiyatrokare Amiri: Feyza Demirdaş

OYUNUN PROGRAMI