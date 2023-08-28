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Tiyatrokare, Ayşe Kulin'in romanı 'Veda'yı sahneye taşıyor

Kültür Sanat
  • 28.08.2023 11:58
  • Giriş: 28.08.2023 11:58
  • Güncelleme: 28.08.2023 13:05
Kaynak: Haber Merkezi
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Tiyatrokare, Ayşe Kulin'in romanı 'Veda'yı sahneye taşıyor

Tiyatrokare, Ayşe Kulin'in ünlü romanı "Veda"yı, Nedim Saban'ın imzasıyla sahneye taşıyor.

Cumhuriyet'in kurulduğu ilk günlerin getirdiği değişim sancılarının getirdiği gerilimli atmosferde geçen oyun, yazarın son Osmanlı nazırı olan dedesinin hayat hikayesini konu alıyor. Arka planda ise dönemin olayları ve bir çağın değişiminde yaşanan acılar, umutlar, belirsizlikler ve kuşak çatışmaları anlatılıyor. Oyunun merkezinde bir konağın sakinleri ve onların hayatları yer alıyor. Aynı zamanda savaşın acısı ve bireylerin bu değişim karşısında nasıl tepki verdikleri de sorgulanıyor. 

Oyuncu kadrosunda; Nevra Serezli, Leyla Feray, Aziz Sarvan ve Fatih Gülnar gibi isimler yer alıyor. 

Oyunun tasarım ekibi ödüllü tasarımcılardan oluşuyor. Dekor ve kostüm tasarımında Eylül Gürcan, ışık tasarımında Ayşe Sedef Ayter ve görüntü tasarımında ise Necati Demircan'ın imzası bulunuyor.

Tiyatrokare, daha önce yine bir roman uyarlaması olan "Leyla'nın Evi" adlı oyunu 10 yıl boyunca sahnelemişti. 32 yıldır ara vermeden sahnede olan bu tiyatro grubu, "Veda" ile bir kez daha tarihsel bir drama ile seyircinin karşısına çıkıyor. 

Oyun Künyesi 

Yazan: Ayşe Kulin 

Uyarlayan ve Yöneten: Nedim Saban 

Dekor ve Kostüm Tasarımı: Eylül Gürcan 

Işık Tasarımı: Ayşe Sedef Ayter 

Görüntü Tasarımı: Necati Demircan 

Oyuncular: 

Deli Saraylı: Nevra Serezli 

Mehpare: Leyla Feray 

Ahmet Reşat: Aziz Sarvan 

Kemal: Fatih Gülnar 

Behice: Meral Asiltürk 

Azra: Zeynep Sevi Yılmaz 

Mahir: Alişan Özkan 

Suat: Gizemnur Topaloğlu 

Leman: Gizem Çayhanoğlu 

Koreograf: Pınar Alkan 

Müzik Çalışma: Aslı Omag 

Ses Tasarımı: Oğuz Küçükel 

Dramaturji: Feyza Özgen Şeker 

Yönetmen Yardımcıları: Melda Demirtaş/ Eylem Yılmaz 

Dekor/ Kostüm Asistanı: Gamze Kaçan 

Proje Koordinatörü: Temmuz Uğur Yıldız 

Tiyatrokare Koordinasyon: Hakan Baltacı 

Tiyatrokare Amiri: Feyza Demirdaş   

OYUNUN PROGRAMI

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