Tiyatrokare, Ayşe Kulin'in romanı 'Veda'yı sahneye taşıyor
Tiyatrokare, Ayşe Kulin'in ünlü romanı "Veda"yı, Nedim Saban'ın imzasıyla sahneye taşıyor.
Cumhuriyet'in kurulduğu ilk günlerin getirdiği değişim sancılarının getirdiği gerilimli atmosferde geçen oyun, yazarın son Osmanlı nazırı olan dedesinin hayat hikayesini konu alıyor. Arka planda ise dönemin olayları ve bir çağın değişiminde yaşanan acılar, umutlar, belirsizlikler ve kuşak çatışmaları anlatılıyor. Oyunun merkezinde bir konağın sakinleri ve onların hayatları yer alıyor. Aynı zamanda savaşın acısı ve bireylerin bu değişim karşısında nasıl tepki verdikleri de sorgulanıyor.
Oyuncu kadrosunda; Nevra Serezli, Leyla Feray, Aziz Sarvan ve Fatih Gülnar gibi isimler yer alıyor.
Oyunun tasarım ekibi ödüllü tasarımcılardan oluşuyor. Dekor ve kostüm tasarımında Eylül Gürcan, ışık tasarımında Ayşe Sedef Ayter ve görüntü tasarımında ise Necati Demircan'ın imzası bulunuyor.
Tiyatrokare, daha önce yine bir roman uyarlaması olan "Leyla'nın Evi" adlı oyunu 10 yıl boyunca sahnelemişti. 32 yıldır ara vermeden sahnede olan bu tiyatro grubu, "Veda" ile bir kez daha tarihsel bir drama ile seyircinin karşısına çıkıyor.
Oyun Künyesi
Yazan: Ayşe Kulin
Uyarlayan ve Yöneten: Nedim Saban
Dekor ve Kostüm Tasarımı: Eylül Gürcan
Işık Tasarımı: Ayşe Sedef Ayter
Görüntü Tasarımı: Necati Demircan
Oyuncular:
Deli Saraylı: Nevra Serezli
Mehpare: Leyla Feray
Ahmet Reşat: Aziz Sarvan
Kemal: Fatih Gülnar
Behice: Meral Asiltürk
Azra: Zeynep Sevi Yılmaz
Mahir: Alişan Özkan
Suat: Gizemnur Topaloğlu
Leman: Gizem Çayhanoğlu
Koreograf: Pınar Alkan
Müzik Çalışma: Aslı Omag
Ses Tasarımı: Oğuz Küçükel
Dramaturji: Feyza Özgen Şeker
Yönetmen Yardımcıları: Melda Demirtaş/ Eylem Yılmaz
Dekor/ Kostüm Asistanı: Gamze Kaçan
Proje Koordinatörü: Temmuz Uğur Yıldız
Tiyatrokare Koordinasyon: Hakan Baltacı
Tiyatrokare Amiri: Feyza Demirdaş
OYUNUN PROGRAMI