TKH, Cumhuriyet'in 100. yılını kutladı: Kahrolsun istibdat, yaşasın Cumhuriyet!

Türkiye Komünist Hareketi (TKH) Cumhuriyet’in kuruluşunun 100. Yıldönümü dolayısıyla Kadıköy Bahariye’de bir eylem gerçekleştirdi.

Türkiye Komünist Hareketi (TKH) Cumhuriyet’in kuruluşunun 100. Yıldönümü dolayısıyla Kadıköy Bahariye’de bir eylem gerçekleştirdi. Mehmet Ayvalıtaş Parkı’ndan başlayan yürüyüşün ardından Altıyol’da yapılan basın açıklamasında ilk olarak TKH MK Üyesi ve İstanbul İl Sekreteri Ahmet Tarık Yenil bir konuşma gerçekleştirdi. Yenil konuşmasında şunları kaydetti:

“Cumhuriyetin yüzüncü yılını kutlayamıyoruz. Çünkü Cumhuriyeti bitirdiler. Laikliği ayaklar altına aldılar, bağımsızlığımızı bitirdiler. Bu ülkeyi emperyalizmin boyunduruğu altına aldılar. Yüzyıl önce Kurtuluş Savaşıyla ortaya çıkan yurttaşlık, laiklik, bağımsızlık ve kamuculuk bugün itibariyle gerici bir iktidar tarafından ayaklar altına alınmış bitirilmiştir. O yüzden sizlere merhaba yurttaşlar diye seslenmek istiyorum. Merhaba, yurttaşlar.

Bizleri tebaa haline getirmeye çalışıyorlar. Kadınları eve kapatıp dört eşi üç eşli bir sistem kurmaya çalışıyorlar. Çünkü bunların kökü dışarıda. Türkiye'deki şeriatçıların kökü dışarıdadır. Emperyalizm beslemesidir bunlar bunları unutmayalım. Bu ülkenin patronları sermaye sınıfı yüzüncü yıl gelince Cumhuriyeti hatırladı, onu da kendi marka değerleri için. Bu ülkenin emekçilerini, bu ülkede değer üreten herkesi iliklerine kadar sömürdünüz. Bir araba üretmediniz, metal üretmediniz, bu ülkeyi borsanın finans kapitalist kölesi haline getirdiniz. Ülkenin sermaye sınıfının yatacak yeri yok. Ülkedeki patron sınıfının yatacak yeri yok. Bunu da unutmayalım.”

TKH Genel Başkanı Aysel Tekerek ise yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

“Bugün bu ülkede sermaye sınıfı, patronlar Cumhuriyet’i lime lime edip midelerine indirdiler. Cumhuriyet kolay kazanılmadı. Emperyalizmden kurtuluş ebetteki kolay olmadı. Kuruluş da kolay olmadı.

Bizim kavgamız gericilerle, Cumhuriyet karşıtlarıyla, sermaye sınıfıyla, gericilerle, yobazlarla, bugün dünyayı kana bulayan İsrail’in yanında dizilen ve Filistinli çocukların üzerine bomba yağdıran emperyalistlerledir. Ama hiç heveslenmesinler bu kavgayı 100 yıl önce kazandığımız gibi biz kazanacağız.

Çıkışsız mıyız? Kesinlikle hayır. Çünkü biz biliyoruz ki bugün eğer bu ülkeyi sermaye sınıfı yok ettiyse kurtaran da o sermaye sınıfının tam karşısında yer alan işçi sınıfı olacaktır.”