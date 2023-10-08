TKİ’nin kayıp kömürleri Meclis gündeminde

BirGün'ün gündeme getirdiği ‘kayıp kömürler’ TBMM Genel Kurulu'nda tartışmalara neden oldu. Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, 40 milyon tonluk kaybın, 'Verilerin yanlış yorumlanmasından' kaynaklandığını söyledi. TKİ, 2022 Faaliyet Raporu’nu erişime kapattı.

Hüseyin ŞİMŞEK

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu’nun (TKİ) faaliyet raporlarında yer alan 40 milyon tonluk kayıp kömür Meclis gündemine taşındı. Kurumun son dönem faaliyet raporlarına göre, satışa hazır kömür ile satılan kömür arasında 40 milyon tonluk fark görünüyor.

Konunun BirGün tarafından gündeme getirilmesinin ardından kayıp kömürler, TBMM’de tartışıldı.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Genel Kurul’da kömürlerin akıbetini sordu. YSP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş da konuşmasında aynı konuya dikkat çekti. Muhalefetin sorularının ardından eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve AKP Milletvekili Fatih Dönmez söz alarak, “Konuyla ilgili TKİ’den de bilgi aldım. Aslında verilerin yanlış yorumlanmasından kaynaklı olduğunu değerlendiriyoruz çünkü bu kadar bir kömürün stokta bekletilmesi de mümkün değil, kaybolması da mümkün değil” açıklamasını yaptı.

Daha sonra TKİ 2022 Faaliyet Raporu, kurumun resmi internet sitesinden kaldırıldı. CHP’li Başarır, mevcut Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’a şu soruları yöneltti: "Yaklaşık 40 milyon ton kömür nerededir? Bu durumdan dolayı kamu zararı oluşmuş mudur? Oluşmuşsa kamuyu zarara uğratanlar hakkında herhangi bir yasal işlem başlatılmış mıdır? Başlatılmışsa sonuçları ne oldu?"