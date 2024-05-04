TKKP Edirne'de toplandı: Söğütlük doğal kalsın

TKKP Yürütme Kurulu Edirne’de toplandı. Yapılan açıklamada Meriç kıyıları ve çevresinin yanlış projelerle doğallığının yitirilmemesi gerektiği vurgulanırken "Halkın bu alanlardan güvenli şekilde faydalanmasını ve kamusal bir işletme ile betonlaşmadan halka hizmet sunulmasını savunuyoruz" denildi.

Türkiye Kent Konseyleri Platformu (TKKP) Yürütme Kurulu Edirne’de toplandı. Kamuoyuna yapılan açıklamayı TKKP Dönem Sözcüsü ve Esenyurt Kent Konseyi Başkanı Mehmet Hanefi Kaya okudu.

"Edirne halkının Meriç kıyılarının yürüme, oturma, bisiklet kullanma gibi sosyal aktiviteler yapacak tesislerden yoksun olması, Söğütlük Kent Ormanına giremiyor olmaları üzüntü vericidir" diyen Kaya, Meriç ve çevresinin yanlış projelerle doğallığının yitirilmemesi gerektiğini söyledi.

Alanın doğal gelişimine aykırı yapılaşmaya sebep olan üç madde sayan Kaya, şunları sıraladı:

1- Söğütlük Kent Ormanında yapılmak istenen Millet Bahçesi,

2- Meriç Nehrine yapılmak istenen Elektrik Üretim Tesisi

3- Meriç Nehri kenarına yapılmak istenen Beton Üretim Tesisi

Kaya, açıklamayı şöyle sonlandırdı:

"Türkiye Kent Konseyleri Platformu olarak bizler; kentlerde halkın nefes alabileceği yeşil alanlarda doğallığın korunmasını, halkın bu alanlardan güvenli şekilde faydalanmasını ve kamusal bir işletme ile betonlaşmadan halka hizmet sunulmasını savunuyoruz. Biz Türkiye Kent Konseyleri Platformu olarak bu konuyla ilgili Edirne halkının yanında olduğumuzu, Edirne Kent Konseyi ile birlikte mücadele edeceğimizi ve konunun takipçisi olacağımızı kamuoyuna duyuruyoruz."