TKP Ankara Adayı Arikan: "'Ankara satılık değil’ diyenler öne çıkmalı”

TKP’nin ABB Başkan Adayı Ali Ufuk Arikan, BirGün Gazetesi Ankara Bürosu’nu ziyaret etti. Ankara’nın, “Laikliğin ve aydınlanmanın Türkiye’de silinmez izler bırakmasında imzası olan şehir” olduğunu belirten Arikan, “Ankara satılık değil diyenler bir adım öne çıkmalı” diyerek seçmenden oy istedi.

BirGün/ANKARA

Türkiye Komünist Partisi’nin (TKP) Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan Adayı Ali Ufuk Arikan, BirGün Gazetesi’ni ziyaret ederek çalışmaları ile ilgili bilgi verdi. Ankara’da kapı kapı dolaşarak seçim çalışması yürüttüklerini kaydeden Arikan, seçmenden olumlu tepki gördüklerini ifade etti.

Ankara’nın Cumhuriyet’in kuruluş yılları itibarıyla önemli bir kent olduğunu söyleyen Arikan, “Şimdi kente baktığımızda koskoca bir yıkım görüyoruz. Bu yıkım kentin tarihini, hafızasını, birikimini birer birer yok ediyor” diye konuştu.

"ANKARA SATILK DEĞİL"

Seçmenlere, “Kent suçlarına ortak olmak zorunda değilsiniz” diyerek seslenen Arikan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu düzenin böyle sürüp gitmesine boyun eğmek zorunda değiliz. Ankara, açıkça ölüm gösterilip sıtmaya razı edilmek isteniyor. Ankara satılık değil, oyumuz satılık değil, irademiz satılık değil, cumhuriyet satılık değil diyenler bir adım öne çıkmalı. İnanmadığınız adaya, sizi asla teslim edemeyecek isimlere değil, sizinle aynı değerleri savunanlara oy verin.”