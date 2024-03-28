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TKP'den AKP'li Hamza Dağ'ın videosundaki kişiye ilişkin açıklama

TKP İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Savaş Sarı, AKP'nin İzmir adayı Hamza Dağ'ın bir videosunda görülen ve TKP'li olduğunu ancak Dağ'a oy vereceğini söyleyen kişinin kendileriyle ilgisi olmadığını söyledi.

Güncel
  • 28.03.2024 17:14
  • Giriş: 28.03.2024 17:14
  • Güncelleme: 28.03.2024 17:27
Kaynak: Haber Merkezi
TKP'den AKP'li Hamza Dağ'ın videosundaki kişiye ilişkin açıklama

Türkiye Komünist Partisi (TKP) İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Savaş Sarı, AKP ve MHP'nin İzmir adayı Hamza Dağ'ın bir videosunda görülen ve TKP'li olmasına rağmen Dağ'a oy vereceğini söyleyen kişiyle ilgili açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Savaş Sarı, Hamza Dağ'ı etiketleyerek "Reklam yapmak için insanları dilediğiniz gibi TKP'li yapamazsınız" dedi.

Savaş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bu kardeşimizin TKP ile bir bağı yok. Ama TKP'ye sempati duyuyorsa kapımız her zaman açık. Buyursun gelsin anlatalım AKP'ye asla oy vermemesi gerektiğini."

NE OLMUŞTU?

Cumhur İttifakı’nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ seçim çalışmaları kapsamında tarihi Kemeraltı Çarşısı’nı dolaşmıştı. Buradaki ziyaretlerinden hazırlanan ve sosyal medyada gündem olan bir kısımda TKP'li olduğunu belirten bir genç, ilk defa AKP'ye oy vereceğini söylemişti. 

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