TKP'den TİP'in adayına destek: Küçük hesapların peşinde olmayacağız

TKP, Hatay Samandağ'da belediye başkan adayı göstermeyeceğini açıklayarak, TİP'in adayı Emrah Karaçay'ı destekleme kararı aldı. Yapılan açıklamada, "Küçük hesapların peşinde olmayacağız" denildi.

Türkiye Komünist Partisi (TKP), Hatay Samandağ'da Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) belediye başkanı adayı Emrah Karaçay'ı destekleme kararı aldı.

TKP Hatay İl Örgütü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Küçük hesapların peşinde olmayacağız, bu olağanüstü koşullarda, Samandağ halkını yalnız çaresiz bırakan zihniyetin değişmesi için üzerimize düşen sorumluluğun bilinciyle hareket edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Depremin yarattığı yıkımdan sorumlu olanlardan hesap soracağımıza ve bu zihniyetin değişmesi için elimizden geleni yapacağımıza dair halkımıza verdiğimiz söz dolayısıyla, Samandağ halkına karşı ahlaki ve vicdani sorumluluğumuz gereği Samandağ'da Belediye Başkan Adayı göstermeme, sayın Emrah Karaçay'ı destekleme kararı aldık."