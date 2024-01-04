TKP, Galata’ya pankart astı
TKP, ‘Filistin’e destek’ yürüyüşünün yapıldığı Galata Köprüsü’ne “Hilafet özlemcileri, Cumhuriyet düşmanları Filistin halkının arkasına saklanmayın!" pankartı astı.
Türkiye Komünist Partisi (TKP), iktidar yanlılarının ‘Filistin’e destek’ yürüyüşünü yaptığı ve ‘Tevhid’ bayrakları açtığı İstanbul Galata Köprüsü’ne pankart astı.
“Hilafet özlemcileri, Cumhuriyet düşmanları Filistin halkının arkasına saklanmayın!" yazılan pankart sosyal medyadan paylaşıldı.
Paylaşıma, “Sermayenin İsrail’le tam gaz devam eden ilişkilerini sorgulamayanlar Filistin halkının arkasına sığınmaya cesaret ediyor. Uyarıyoruz” notu eklendi.
Sermayenin İsrail’le tam gaz devam eden ilişkilerini sorgulamayanlar Filistin halkının arkasına sığınmaya cesaret ediyor. Uyarıyoruz! pic.twitter.com/QfLYN0WBde— TKP (@tkpninsesi) January 4, 2024