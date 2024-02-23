TKP, İstanbul adayını açıkladı

Gazeteci-yazar Orhan Gökdemir, TKP'nin İBB Başkan adayı oldu. TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, "AKP'nin seçimi almamasını, Türkiye'nin ayağa kalkmasını istiyorsak biz kendimiz ayağa kalkacağız" dedi.

Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP), İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı gazeteci-yazar Orhan Gökdemir oldu.

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kemal Okuyan, açıklamasında, "TKP'nin meselesi haklı çıkmak değil. Haklı çıkmanın üzerine dik duracağız. AKP'nin seçimi almamasını, Türkiye'nin ayağa kalkmasını istiyorsak biz kendimiz ayağa kalkacağız" dedi.

"SOLUN CHP VE DEM GÖLGESİNDEN KURTULMASI LAZIM"

Okuyan, şöyle devam etti: "Bize ambargo uygulanırmış, medyada yer bulamazmışız, karşı tarafta muazzam para varmış... Biz Koç grubunun arkasında durduğu hiçbir projenin arkasında durmayız. Muhaliftir deyip eyvallah demeyiz. Türkiye’de solun CHP ve DEM Parti gölgesinden kurtulması lazım. Kimseyle pazarlık yapmadık, bu partilere destek vermeyeceğiz. Türkiye solunun da CHP ve DEM Parti etrafındaki gri alanda siyaset yapma çabalarını doğru bulmuyoruz."

"KEMALPAŞA'DA SOL PARTİ ADAYINI DESTEKLEYECEĞİZ"

Artvin Kemalpaşa’da SOL Parti adayını, Hatay Samandağ’da da TİP adayını destekleyeceklerini açıklayan Okuyan, "Bu iki ilçede de hiçbir pazarlık yapmadık. Sorumluluğumuzun gereğini yapıyoruz. Kadıköy’de iddialıyız. Ayrıca, Kadıköy’ün karakterine, ne demek olduğuna dair Sayın Maçoğlu’nun adaylığını açıklamamızdan sonra ortaya atılan iddialara da yanıt vereceğiz. Hatay’ın Defne ilçesinde en iddialı partiyiz. Defne’yi bir kez daha kendisine yaraşır bir şekilde ayağa kaldıracağımızı göreceksiniz" ifadelerini kullandı.

TKP'NİN İSTANBUL ADAYI

Kemal Okuyan'ın değerlendirmelerinin ardından TKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gazeteci-yazar Orhan Gökdemir açıklandı.

Orhan Gökdemir, adaylığına ilişkin değerlendirmesinde, "İstanbul’da yağma on yıllardır sürüyor. Geçenlerde Sazlıdere’de yoksulların evlerine el koydular, yıktılar. Mahalleli Başakşehir Belediye Başkanlığı önünde toplandı, ‘Evlerimizi size teslim etmeyeceğiz’ dedi. Ben de eylemdeydim. Başakşehir Belediyesi, devasa bir yapı. Karşısında Sultanahmet’ten büyük bir cami. Etrafında çok sayıda AVM, geri kalanı inşaat. Ortada din, etrafında sermaye. Muazzam bir çirkinlik. İşte iki müteahhit adayın da sunduğu İstanbul bu" ifadelerini kullandı.