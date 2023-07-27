TKP, İstanbul'da beklenen ulaşım zammını protesto etti: "Ulaşım haktır, zamlara karşı ayağa kalk"

İBB'nin toplu ulaşıma zamla ilgili UKOME toplantısı devam ederken, TKP görüşmelerin yapıldığı Bakırköy Çırpıcı Sosyal Tesisleri önünde eylem yaptı. TKP'liler "Ulaşım haktır, zamlara karşı ayağa kalk" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), bugün Bakırköy Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde ulaşıma zam gündemiyle toplandı. Yapılması beklenen yüzde 57 oranında zamla ilgili, Türkiye Komünist Partisi toplantının gerçekleştiği Bakırköy'deki tesisin önünde bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

"Ulaşım haktır, zamlara karşı ayağa kalk" pankartı taşıyan TKP'liler eylemde, "Ulaşım haktır, satılamaz", "Boyun eğme, haklarına sahip çık" sloganları attılar.

"Emekçiler İstanbul'u sırtında taşıyor, onlar da emekçileri ücretsiz taşımak zorunda"

TKP İstanbul İl Başkanı Senem Doruk İnam toplantının gerçekleştiği tesisin önünde bir açıklama yaptı ve şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul'da asgari ücret alan bir emekçi eğer içeride konuşulan zam oranı kabul edilirse, maaşının %10'unu ulaşıma verecek. Bu hak mı? Bu düpedüz soygundur. Biz TKP olarak bu soygunun karşısında dimdik ayakta duracağız. İstanbullu emekçiler İstanbul'u sırtında taşıyor, içerde zam oranını konuşanlar da duysun: Onlar da İstanbullu emekçileri ücretsiz şekilde taşımak zorundalar. Bu kenti de ülkeyi de cehenneme çevirdiler. Biz diyoruz ki başka bir düzen mümkün. Belediyelerin şirketleşmediği, devletin halkın ihtiyaçlarına uygun devletçi, planlı, eşitlikçi politikalarla yol alması mümkün. Bunun için TKP mücadelesini büyütecek. Bu cehennemi yıkacağız, hakettiğimiz güzel ülkeyi kuracağız. Hırsızlardan hesap soracağız, hayatımızı çalanların da yakasına yapışacağız. Bu toplantıyı yaparken bunu unutmasınlar."