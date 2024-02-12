'TKP-Maçoğlu hattında kriz' iddiasına Okuyan'dan yanıt

TKP'nin "burjuva milliyetçi" ve "gerici" olmakla itham edildiği yazının SMF'nin yayın organında yayımlanmasının ardından SMF Üyesi Fatih Mehmet Maçoğlu ile TKP arasında bir gerilim olup olmadığı, adaylığın akıbeti merak konusu. TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Sosyalist Meclisler Federasyonu'nin (SMF) Gazete Patika isimli yayınında çıkan yazıda, TKP'nin "burjuva milliyetçi" ve "gerici" olmakla itham edilmesinin ardından Kadıköy’de aday gösterilen SMF üyesi Fatih Mehmet Maçoğlu ile TKP hattında bir gerilim olup olmadığı merak konusu.

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, "Biz bir yayınla ittifak yapmadık. Bizim muhatabımız Sayın Maçoğlu ve bizimle görüşen SMF yetkilileri. Onlarla ilişkimizin gündeminde bunlar yok" dedi. Okuyan ayrıca, "Sayın Maçoğlu ya da bizim yıllardır görüştüğümüz birkaç kişi ‘ya evet biz o yazıya katılıyoruz’ derse, kendilerine başarılar der, bir dakika bile düşünmeyiz" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet'in haberine göre; TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan söz konusu yazıyla ilgili değerlendirmede bulundu. Okuyan, Maçoğlu’nun halen adayları olduğunu söylerken şu ifadeleri kullandı: "Biz uzattığımız el tutulduğunda kolay kolay bırakmayız. Etkili bir çalışma yürütüyoruz. Sayın Maçoğlu ya da bizim yıllardır görüştüğümüz birkaç kişi ‘ya evet biz o yazıya katılıyoruz’ derse, kendilerine başarılar der, bir dakika bile düşünmeyiz. Dediğim gibi Dersim’deki gibi Kadıköy’deki seçimlere de DEM’den ya da başka bir partiden girebilirler. Ancak diğer yandan Maçoğlu, halkçı karakteriyle, dürüstlüğüyle, çalışkanlığıyla ve TKP’nin siyasal etkisiyle Türkiye’de sosyalizm mücadelesinin önemli bir değer haline gelmişti, daha yapacakları vardır. Ona dönük açık ya da dolaylı çelme girişimlerine karşı elimizden geleni yapıyoruz."

NE OLMUŞTU?

SMF’nin Gazete Patika isimli yayınında çıkan yazıda, TKP, "burjuva milliyetçi" ve "gerici" olmakla itham edilmişti. Yazıda şu ifadeler kullanıldı:

"TKP’nin ilgili tavır ve açıklamalarına ideolojik mücadele ve eleştiri kapsamında tutum almak somut bir meseledir, burjuva-gerici yanlarını teşhir etmek gereklidir ve görevdir de. Lakin alınacak tutumun neye ve nasıl olması gerektiği sorunu tamamen ayrı bir konudur. Eleştiri ve ideolojik mücadele zemininde ikna ve kazanma esasına dayalı tutum doğru iken, ilişkileri tümden kesip mutlak biçimde tecrit etmek ve düşmana itmek yanlıştır.

Daha açığı, TKP‘nin burjuva ve gerici yanlarını ideolojik mücadele temelinde teşhir etmek doğruyken, onun bütünlüklü olarak dışlanıp hepten tecrit edilmesi yanlıştır. TKP, burjuva milliyetçi, gerici, sosyal şoven ve devletçi dokuya sahip olmasına karşın, karşı-devrimci değildir."