TL'de hızlı değer kaybı: HSBC, dolar/TL tahminini yükseltti

İngiltere merkezli dev banka HSBC, dolar/TL kuru tahminini revize etti. Dolar kuru tahminini 3 TL yukarı revize eden bankanın analizinde TL'deki değer kaybının beklenenden daha hızlı olduğu belirtildi.

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Fotoğraf: Depophotos