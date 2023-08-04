TL'nin reel değeri 19 ayın en düşük seviyesinde

Türk Lirası reel döviz kuru endeksi, temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 5,5 aşağı gerileyerek, 48,82 puan oldu. REK, böylelikle 19 ayın en düşük seviyesine indi.

Reel efektif döviz kuru endeksi, geçen ay TÜFE bazında 2,84 puan azalarak 48,82'ye geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında temmuzda bir önceki aya kıyasla 2,84 puan azalarak 48,82'ye indi.

Böylece endeks 2021 yılı Aralık ayında gördüğü tarihi düşük seviye olan 47,61'den sonra en düşük noktaya indi. Endeks, söz konusu rakamdan sonra tarihi ikinci düşük seviyeye gelmiş oldu.

Endeks, haziranda 51,66 düzeyinde bulunuyordu.

Bu dönemde Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi de 5,51 puan azalışla 86,95'ten 81,44'e geriledi.

Türk lirasının değeri ise temmuzda bir önceki yılın aynı ayına göre TÜFE bazında 5,05 puan ve Yİ-ÜFE bazında 2,65 puan azaldı.