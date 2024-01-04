TL'nin reel değeri aralıkta geriledi

Türk Lirası reel efektif döviz kuru endeksi, 2023 yılı aralık ayında 55,25 puandan 55,15 puana geriledi. TL'nin reel değeri, yüzde 0,2 oranında düşüş kaydetti.

Reel efektif döviz kuru endeksi, Aralık 2023'te TÜFE bazında 0,10 puan azalarak 55,15'e geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayımlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında geçen ay bir önceki aya kıyasla 0,10 puan azalarak 55,15'e indi. Endeks, Kasım 2023'te 55,25 düzeyindeydi.

Bu dönemde Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi, 1,53 puan azalışla 87,40'tan 85,87'ye geriledi.

Türk lirasının değeri, aralıkta 2022'nin aynı ayına göre TÜFE bazında 0,25 puan artarken, Yİ-ÜFE bazında 4,02 puan azaldı.