TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası: Gençlerimiz ölüyor, öldürülüyor

TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası, Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencisi Ayşegül Tayyar'ın, üniversiteye ait yurt odasında ölü bulunmasıyla ilgili, "Meslektaş adayımız yaşamını yitirdi. Gençlerimiz ölüyor, öldürülüyor. Artık yeter!" açıklaması yaptı.

Haber Merkezi

Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, bilgisayar mühendisliği öğrencisi Ayşegül Tayyar üniversiteye ait yurt odasında ölü bulundu. Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü'nden, "Acı kaybımıza ilişkin adli ve idari soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmektedir" denildi.

TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası’ndan “Gençlerimizi ve geleceğimizi yitirmek istemiyoruz!” başlığıyla yapılan açıklamada ise “Bir gencimizin daha, meslektaş adayımız Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi Ayşegül Tayyar’ın yaşamını yitirdiğini öğrenmiş olmanın derin üzüntüsünü duyuyoruz. Ailesine ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz. Üniversitenin konuya ilişkin soruşturma sürecini hassasiyetle sürdürmesini, konuya ilişkin gerçeklerin ivedilikle ortaya çıkmasını diliyoruz” ifadeleri yer aldı.

“Gençlerimiz ölüyor, öldürülüyor” denilen açıklamada şu ifadeler de yer aldı:

“Derhal ve hiç vakit kaybetmeden Meclis harekete geçmeli ve yurtlarda yaşanan ölümlerin detaylı bir şekilde araştırılması sağlanmalı, sonuçları kamuoyu ile paylaşılmalı, bir gencimizi daha kaybetmeden onları bu sonuca götüren şartlar düzeltilmelidir.

Daha önce başka bir genç meslektaşı adayımız Aylin Arslan için seslenmiş ve 'son olsun' demiştik. Olmadı! Şimdi de Ayşegül’ü yitirdik. Artık yeter! Gençlerin yaşamaktan mutluluk duyacağı bir ülkeye, hayal ettiğimiz Türkiye’ye ulaşmak için birlikte, bir arada, örgütlü olmaya ve dayanışmaya ihtiyacımız var. Yalnız değilsiniz. Çaresiz değilsiniz. Mücadelenizde birlikteyiz!”