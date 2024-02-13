TMMOB'den maden faciası sonrası açıklama: "Facia geliyor dedik, facia geldi"

TMMOB'den İliç'te meydana gelen maden faciasına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Facia geliyor dedik, facia geldi" ifadelerine yer verildi.

Erzincan İliç'teki altın madeninde maden cevher döküm sahasında toprak kayması meydana geldi. 9 işçisine maden faciası nedeniyle ulaşılamadığı öğrenildi.

Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği (TMMOB), maden faciasına ilk tepkiyi sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamayla gösterdi.

Erzincan İliç Çöpler Altın Madeninde yaşanan facia, göz göre geliyorum diyen bir faciadır.



6 Aralık 2023 tarihinde İliç'de açtığımız iki ayrı davanın bilirkişi keşfindeydik. 2. Kapasite artırımı için Bakanlığın verdiği ÇED olumlu kararı ve Açık ocak işletme genişletmesi için… — TMMOB (@TMMOB1954) February 13, 2024

"FACİA GELİYOR DEDİK"

TMMOB'nin açıklamasında teknik ekip ile bölgeye gitmek üzere hazırlık yapıldığı belirtilerek şöyle denildi:

"Erzincan İliç Çöpler Altın Madeninde yaşanan facia, göz göre geliyorum diyen bir faciadır. 6 Aralık 2023 tarihinde İliç'de açtığımız iki ayrı davanın bilirkişi keşfindeydik. 2. Kapasite artırımı için Bakanlığın verdiği ÇED olumlu kararı ve Açık ocak işletme genişletmesi için verilen ÇED gerekli değildir kararına karşı açtığımız davalardı. İliç Çöpler Altın Madeni işletmesi kapatılmalıdır ve rehabilite çalışmalarına başlanmalıdır dedik. Facia geliyor dedik... Facia geldi... Öncelikle işçilerimizin sağ salim kurtarılmasını diliyoruz, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Teknik ekibimiz ile bölgeye gitmek üzere hazırlık yapıyoruz."