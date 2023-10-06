TMMOB: Deprem gerçeği, açgözlü sermayenin menfaatleri için fırsata çevrildi

TMMOB Yönetim Kurulu, Maraş merkezli depremlerin 8. ayında Hatay'da toplandı. Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından yapılan açıklamada, depremden etkilenen illerin en temel ihtiyaçlarının dahi karşılanamadığı, enkaz kaldırma çalışmalarının ise büyük kaosa yol açtığı ifade edildi.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMOBB) Yönetim Kurulu, Maraş merkezli depremlerin 8. ayında Hatay Köprübaşı'nda bir araya gelerek "Boşuna mı Okuduk" kampanyası kapsamında kitlesel bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada, Hatay'ın en temel sorunlarının bile 8 ay sonra çözülemediği vurgulandı.

Açıklamada, enkaz kaldırma çalışmalarının ise büyük bir kaosa sebepe olduğu, bu durumun depremden etkilenen tüm illerde neredeyse aynı düzeyde olduğu ifade edildi.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz'ın okuduğu çıklamada, alınmayan önlemler ve bundan sonra atılması gereken adımlar hakkında şunlar söylendi:

"Ülkemizi yönetenlerin gereken dersleri çıkarmadığı gün gibi ortadadır. Ülkemiz bir deprem ülkesidir ve hiçbir göstermelik adım, siyasi propaganda şovu depremlere karşı bizi korumayacaktır. Bizler, doğa olaylarının afete dönüşmesinin engellenebileceğini çok iyi biliyoruz. Bu gerçeği, bilimsel ve teknik boyutları ile raporlarımızda, açıklamalarımızda ve uyarılarımızda sürekli ifade ediyoruz.

Kentsel dönüşüm adı altında yürütülen süreç rantsal dönüşüme kurban edilmeseydi ve deprem tehdidi altındaki yerleşimlerimizin dönüşümü doğru bir şekilde sağlanabilseydi yaşadığımız acıların boyutunu en aza indirebilirdik.

'RANT İÇİN FIRSATA ÇEVRİLDİ'

Kentleşme ve barınma politikaları kamucu bir anlayışla oluşturulsaydı, evlerimiz sellerde sular altında kalmaz, depremler ile yıkılmazdı.Ancak, geliyorum diyen deprem gerçeği rant için ve açgözlü sermayenin menfaatleri için bir fırsata çevrildi.

Şehirleşmeye uygun olmayan tarım arazileri ve dere yatakları imara açıldı. Mühendislik ve mimarlık hizmeti almamış yapılara imar afları verildi.TMMOB ve bağlı Odalarımız yapı denetim süreçlerinden dışlandı, mesleki denetim yetkileri elimizden alındı. Deprem için toplanan vergiler, yandaşların ceplerine aktarılarak heba edildi.

'TMMOB'NİN UYARILARI DİKKATE ALINMADI'

Sonuç olarak geliyorum diyen yıkıcı depremin etkilerinin en aza indirilmesi için gerekenler yapılmadı, bilim insanlarının, TMMOB’nin uyarıları ve önerileri dikkate alınmadı."

TMMOB, depremlerin ardından geçen 8 ayda neler yaşandığını ortaya koyan bir raporu da kamuoyuyla paylaştı.