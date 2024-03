TMMOB Genel Sekreteri Gül: Bakanlık, mahkemeden bilgileri gizliyor

TMMOB Genel Sekreteri Dersim Gül, Anagold Madencilik’in İliç’teki altın madeninin kapasite artırımı için verilen yürütmeyi durdurma kararını değerlendirdi. Gül, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın mahkemeden bilgileri gizlediğini belirterek, "Mahkeme ön bilirkişi değerlendirilmesinin ve Çevre İzin Lisansı’nın iptal işlemine dayanak olan bilgi değerlendirme ve belgeleri istiyor… Bakanlık bu bilgileri paylaşmıyor" dedi.

Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği'nin (TMMOB), maden faciasının yaşandığı Erzincan İliç'te; kapasite artırımına karşı, Anagold Madencilik ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na açtığı davada Erzincan İdare Mahkemesi, yürütmeyi durdurma kararı aldı.

"Açık Ocak Genişletme Projesi için ÇED Gerekli Değildir" kararına da yürütmeyi durdurma kararı verildi.

Mahkeme; 13 Şubat’ta meydana gelen facianın ardından “ön inceleme / araştırma raporunun ve toprak kayması olayı sonrasında yerinde yapılan incelemeler esnasında çekilen fotoğrafların ve varsa tutanaklarına, yer altı ve yer üstü suları ile topraklardan alınan numunelere yönelik tahlil ve analiz sonuçlarının” gönderilmesini istedi.

"MAHKEME KARARI BEKLENMEDİ"

Kapasite artışına ilişkin açtıkları davanın 3 yıl sürdüğünü söyleyen TMMOB Genel Sekreteri Dersim Gül, “Şirket mahkeme kararını beklemeden kapasite artışı işlemlerinin büyük çoğunluğunu bu süre zarfında tamamlamış oldu” dedi.

Gül, mahkemenin verdiği kararı ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi:

"Erzincan İdare Mahkemesi, Çevre Şehircilik Bakanlığı’na sorduğu sorularda Çevre İzin Lisansı’nın iptali ile ilgili bilgi ve belge, sahanın krokisi bir de ön bilirkişi raporunu istemişti. Çevre Şehircilik Bakanlığı mahkemeye çok baştan savma yanıtlar verdi ve mahkeme yeterli bulmadı. Mahkeme bir ara karar daha vermiş durumda şu an yürütmeyi durdurma kararı verdi. Hem kapasite artırımı ile ilgili yürütmenin projesi durduruldu hem de açık ocak işletmesinin yürütmesi durduruldu.

"KARARIN UYGULAMADA BİR KARŞILIĞI YOK"

Bakacağız Çevre Şehircilik Bakanlığı bu defa mahkemeyi oyalayacak mı yoksa elindeki bilgi ve belgeleri paylaşacak mı? Bir taraftan da bilirkişilere mahkemeye soru sormak üzere üç gün tanıdı. Bilirkişinin raporu geldikten sonra mahkeme esastan görüşecek. Yalnız bu karar bir oyalama. Her ne kadar yürütmeyi durdurma kararı alınmış olsa dahi, herhangi bir ara karar ve yürütmeyi durdurma işlemine gerek kalmaksızın zaten iptalle ilgili kararın mahkemenin bir an önce üretmesi gerekiyor. Mahkeme bu konuda ayak diriyor. Şu an Erzincan İliç’te altın madeninde yürütme durmuş durumda. Yürütmeyi durdurma kararını vermenin uygulama bakımından herhangi bir karşılığı yok.

"BİLGİLER, MAHKEME İLE PAYLAŞILMIYOR"

Bu kararın esastan verilmesi gerekiyor. Bütün ruhsatların iptal edilmesi gerekiyor. Kapasite artırımı projesine karşı Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın vermiş olduğu yanlış karar ‘ÇED olumlu’ kararının iptal edilmesi gerekiyor. Mahkeme kararını beklemeden açık ocağını genişleten, üretimi arttıran, atığını arttıran bu şirkete de bir an önce yaptırımların uygulanması gerekiyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı açıkça mahkemeden bilgileri gizliyor. Bu bilgi ön bilirkişi değerlendirilmesinin ve Çevre İzin Lisansı’nın iptal işlemine dayanak olan bilgi değerlendirme ve belgeleri istiyor… Bakanlık bu bilgileri paylaşmıyor. Sadece müfettiş aracılığıyla birkaç sayfalık tuttuğu tutanağı çevre ve izin lisansın iptaline dayanak olan tutanağı göndermiş mahkemeye."

"YÜTÜLEN İŞLEMLERE ŞÜPHEYLE BAKIYORUZ"

Bakanlığın iki başmüfettiş daha görevlendirerek, bir inceleme sürecini başlattığını söyleyen Gül, “Bakanlık neden bu konuda geç kaldı? Neden mahkeme bakanlığa soru sorduktan sonra bakanlık iki başmüfettiş daha görevlendirerek bir inceleme başlattı? Bunu gerçekten merak ediyoruz. Bu yüzden yürütülen işlemlere şüpheyle bakıyoruz” dedi.