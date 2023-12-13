TMMOB Sanayi Kongresi başlıyor: 100’üncü yılda nasıl bir sanayileşme?

TMMOB Sanayi Kongresi, 15-16 Aralık tarihlerinde Ankara’da toplanacak. Kongrenin bu yılki teması ‘Cumhuriyetin 100. Yıldönümünde Türkiye Sanayisi ve Dünyadaki Son Gelişmeler Işığında Nasıl Bir Sanayileşme?’

BirGün/Ankara

TMMOB adına Makina Mühendisleri Odası (MMO) yürütücülüğünde iki yılda bir düzenlenen TMMOB Sanayi Kongresi, 15-16 Aralık tarihlerinde Ankara’da toplanacak. Sanayi, ekonomi, siyaset alanında dünyadaki gelişmeler, Türkiye’nin planlama-kalkınma deneyimi, mevcut program ve planlar, sanayi ve ekonomideki dönüşüm, yükseköğretim, nitelikli eleman, mühendislik, teknoloji, yapay zekâ ve ikinci yüzyılda nasıl bir sanayileşme politikası gerektiği konularının irdeleneceği kongre dışarıdan katılımlara açık olarak yapılacak.

Bu yıl ‘Cumhuriyetin 100. Yıldönümünde Türkiye Sanayisi ve Dünyadaki Son Gelişmeler Işığında Nasıl Bir Sanayileşme?’ temalı kongre, Cuma günü saat 09.30’da, Cumartesi günü saat 10.00’da MMO Eğitim ve Kültür Merkezi’nde başlayacak.

MMO Başkanı Yunus Yener ve TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz’ın açılış konuşmalarının ardından Prof. Dr. Bilsay Kuruç, açılış konferansında Genel Değerlendirme/Türkiye’nin Planlama Deneyimi ve 21. Yüzyılda Sanayiye Giriş temalı bir konuşma yapacak.

Yöneticiliğini Selçuk Uluata’nın yapacağı Yeni Dünya Durumu: ABD/Atlantik İttifakı (NATO, AUKUS Paktı) ile Yükselen Güç Çin/Avrasya/BRICS Arasındaki Mücadele oturumunda, Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu Küresel Hegemonya Mücadelesi, Cevdet Kadri Kırımlı Çin’i Anlamak ve Çin Mucizesi, Doç. Dr. Kerem Gökten 21. Yüzyıl'da Dünya Düzeni: Çok Kutuplu, Çok Koridorlu, Prof. Dr. Mehmet Ali Çiçekdağ ABD’nin Çin Politikası: Geçmiş ve Gelecek;

Yöneticiliğini Prof. Dr. Oktar Türel’in yapacağı Dünyada Yeni Sanayi Politikaları oturumunda, Dr. Anıl Aba Sanayi Politikası Teorisinde Yeni Açılımlar, Prof. Dr. Turan Subaşat Cumhuriyet Dönemi Ticaret Politikaları ve Bundan Sonra Yapılması Gerekenler, Doç. Dr. Serkan Öngel Değer Zincirlerinin Kırılganlıkları Artarken, Küresel Şirketlerin Yönlendiriciliğindeki Sanayi Politikalarının Ekonomik, Sosyal ve Çevresel Etkileri, Gebze ve Setubal Örnekleri;

Yöneticiliğini Prof. Dr. Aziz Konukman’ın yapacağı OVP, Kalkınma Planı ve Sınai Gelişme/Makro Performans İlişkileri oturumunda, Prof. Dr. Oğuz Oyan OVP (2024-26) ve 12. Kalkınma Planı (2024-28) Bağlamında Kamu Harcamalarının Gelişimi, Prof. Dr. Öner Günçavdı Türkiye Ekonomisinde Yapısal Dönüşüm ve Gelir Dağılımı, Güldem Atabay Son Açıklanan OVP’de Sanayi Sektörü Vizyonu ve Makroekonomik Büyüklükler başlıklı sunuşlar yapacaklar.

Kongrenin ikinci gününde, yöneticiliğini Ali Ekber Çakar’ın yapacağı Sanayi Nereye Gitti/Gidiyor? başlıklı ilk oturumda, Dr. Oktay Küçükkiremitçi Türkiye'de Kişi Başına Gelir ve Sanayi Hasılası Değişimi (2004-2021 Dönemi Karşılaştırmalı Bölgesel Bir Analiz), Prof. Dr. Bilin Neyaptı Türkiye'nin Kalkınmasında Sanayinin Rolü, Prof. Dr. Erol Taymaz Türkiye İmalat Sanayiinde Yapısal Dönüşüm: Nereden Geldi, Nereye Gidiyor?;

Yöneticiliğini S. Melih Şahin’in yapacağı Kalkınma ve Sanayileşmede Nitelikli Eleman ve Teknoloji oturumunda, Mustafa Tunçgenç Ar-Ge Örgütlenmelerinin Karşılaştırmalı Bir Uluslararası Analizi, Dr. Özgür Narin Türkiye’de Teknolojik Gelişme ve Mühendis Emeği Nereye Yöneliyor?, Dr. Aytül Fırat Türkiye'de Kitlesel Yükseköğretim ve Vasıf Katmanlı Bir Kitle Olarak Mühendis İşgücü;

Yöneticiliğini Cem Nuri Aldaş’ın yapacağı Yapay Zekâ, Nesnelerin İnterneti ve Geleceğimiz oturumunda, Prof. Dr. Suat Özdemir Üretimde Geleceğe Yönelik Dönüşüm: Nesnelerin İnterneti ve Yapay Zekâ, İzlem Gözükeleş Altyapı Olarak Yapay Zekâ, İlhami Türkdoğan Bulut ve Yapay Zekâ Teknolojileri ile Özgür Yazılım ve Donanım Eşitlikçi Bir Dünya İçin Ne İfade Ediyor? başlıklı sunuşlar yapacaklar.

Kongre, yöneticiliğini Prof. Dr. Aziz Konukman’ın yapacağı Kapanış Forumu ile sona erecek. Sonuç bildirisi kongrenin ardından açıklanacak ve kongrede yapılan tüm konuşmalar kitaplaştırılacak.