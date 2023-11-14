TMMOB’dan Çeşme Projesi’ne karşı çağrı: Mahkeme kararlarına uyun

Çeşme Projesi kapsamında bölgede tarım alanlarının tarım dışı kullanılması için verilen kararı mahkeme iptal etti. TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu, mahkeme kararlarına uyulması çağrısında bulunarak mücadeleye devam edeceklerini açıkladı.

BİRGÜN EGE

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılmak istenen İzmir’in Kanal İstanbul’u olarak adlandırılan Çeşme Turizm Projesi’yle ilgili süreç devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta İzmir Ziraat Odası’nın Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 26 Nisan 2022 tarihinde bölgedeki yaklaşık 4 bin 800 hektarlık tarım arazisinin tarım dışı kullanıma açmasına karşı açılan dava sonuçlandı. İzmir 7.İdare Mahkemesi tarafından görülen davada mahkeme Bakanlığın kararını iptal ettiğini duyurdu. Karar sonrası TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu basın açıklaması gerçekleştirdi.

İzmir Mimarlık Merkezi’nde gerçekleşen açıklamayı Peyzaj Mimarları Odası İzmir Şube Başkanı Elvin Sönmez Güler okudu. Güler, mahkeme kararlarına uyulması gerektiğini belirterek, “İktidarın kentlerimize, yaşam alanlarımıza yönelik kar hırsı, rant baskısı bugünlerde tekrar dile getirilmektedir. Bizler bilimden, kamudan, doğadan yana bakan, toplum yararına mücadelesinden vazgeçmeyen meslek odaları olarak bir kez daha paylaşıyoruz. Çeşme Projesi ile ilgili olarak dün neredeysek, bugün de oradayız. Kentimizi, Yarımadayı, kamuya ait alanları ranta teslim edecek, halkın girişini engelleyecek, belli bir kesimin zenginleşmesi için önümüze konulan “turizm projesi ve kalkınma” adı altında rant projesine karşı mücadelemizi sürdüreceğiz” diye konuştu.

MÜCADELEMİZE İNATLA DEVAM EDECEĞİZ

Güler şunları dile getirdi: “Anayasa’nın 135. maddesinde TMMOB’a tanımlanan yetki ve görevler kapsamında halkımızın geleceğini tehlikeye atacak hiçbir kent suçuna karşı sessiz kalmayacak, toplumun ve doğanın ortak yararı için mücadelemize inatla devam edeceğiz. Kamuoyu tarafından da bilindiği üzere meslek odalarımız, kamuyu ilgilendiren her uygulamayı bilimsel ve hukuki yönden inceleyerek, uygulayıcısı kim olursa olsun, kamu yararına hizmet etmeyen uygulamalara itiraz etmiş ve davalar açmıştır; açmaya devam edecektir. Yaşanabilir kentler için; yaşamın bugünü ve geleceği için, yaşamına sahip çıkan, emekten ve doğadan yana tüm kurum ve kuruluşları akıl dışı girişimlere karşı ortak mücadeleye davet ediyoruz. Biz mücadelenin parçasıyız, herkesi burada olmaya davet ediyoruz.”

NE OLMUŞTU?

Proje için Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 26 Nisan 2022 tarihinde bölgedeki yaklaşık 4 bin 800 hektarlık tarım arazisinin tarım dışı kullanıma açması sonrası Ziraat Mühendisleri Odası dava açtı. İzmir 7.İdare Mahkemesi tarafından görülen davada mahkeme Bakanlığın kararını iptal ettiğini duyurdu.

Mahkeme kararında, “Tarım alanlarına yönelik geliştirilen plan kararlarının bütünlüğünü bozacağı, davaya konusu işleme dayanak teşkil eden alan içinde bazı alanların özellikle ‘tarla’ vasfında oldukları ve "derin toprak yapısına sahip" alanlar olduğu, sulama tesis ve alt yapısının bulunmamasına rağmen tek yıllık yağışa bağlı tek yıllık tarımsal ürünlerin yetiştirilmesi mümkündür. Bu nedenle de ‘özel ürün arazisi’ vasfında olması nedeni ile tarım dışı kullanımlarda kullanımının mümkün olmadığı, alanın imara açılmasının toprağın koruma, kullanma dengesine ve kamu yararına uygun değildir. Dava konusu alanın imar planı yapılmak üzere tarım dışı amaçla kullanılmasının uygun görülmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır” denildi.