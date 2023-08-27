"TMO, bugün çiftçinin üzerine kambur olarak yapışmış pozisyonda"

CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Eskişehir’de mısır üreticilerini ziyaret etti. Çiftçileri dinleyen Süllü, “Ülkedeki yanlış tarım politikaları nedeniyle sürekli olarak zarar eden üreticilerimize adeta ‘sen ekme’ deniliyor” dedi. Eskişehir Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Levent Özbunar da “Yurt dışından alınan mısır fiyatı, arpa fiyatı Türk çiftçisine verilsin inanın ki hiçbir sıkıntı kalmaz. TMO hazırlık yapmıyor, çiftçilerimizin dediği gibi. Geçmiş dönemlerde ‘kara gün dostu’ olan TMO, bugün çiftçinin üzerine kambur olarak yapışmış pozisyonda. Mısır çiftçisi ürününü hasat edecek götüreceği TMO’da açık bir alan yok yani. TMO şu an dolu” diye konuştu.

CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, bugün Eskişehir’in Kalkanlı Mahallesi’nde mısır üreticilerini ziyaret etti. Ziyarete Eskişehir Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Levent Özbunar da katıldı. Üreticiler, yeni açıklanan mısır alım fiyatlarına tepki gösterdi. Çiftçiler Süllü’ye, “3 gün önce fiyatları açıkladılar. 6 TL. 5.7 idi geçen yıl açıkladıkları. Yani 30 kuruş bir zam olmuş oluyor. Şimdi girdi maliyetleri belli, enerjinin girdi maliyetleri geçen yıla göre yüzde kaç katladı. Akaryakıt, gübre vs. içinden çıkılmaz bir hal aldı. Maliyeti 7 bin lirayı geçiyor” sözleriyle şikayetlerini dile getirdi. Süllü’nün “Dünya fiyatlarının 13 bin 500 lira olduğu söyleniyor” sözleri üzerine de çiftçiler, “Dünya fiyatları takip ettiğimiz kadarıyla 13 bin 500 lira civarındaymış, 14 bin liraymış. 14 bini burada yakalamak imkansız” dediler.

Çiftçilerin sorunlarını dinleyen Süllü şunları ifade etti:

“TMO’da yaşanan sorunlar nedeniyle, mısırda 7 bin lirayı geçen maliyete karşın, arpa ve buğdaydaki gibi tüccara mahkûm bırakılan mısır üreticileri mahsullerini 4 bin 500 lira ile 4 bin 700 lira arasında satmak zorunda kalıyor. Oysaki, dünya piyasalarında buğdayın alım fiyatı 13 bin 500 liraları buluyor. Ülkedeki yanlış tarım politikaları nedeniyle sürekli olarak zarar eden üreticilerimize adeta ‘sen ekme’ deniliyor.”

Bir üretici de Süllü’ye, “Şu gördüğünüz arkadaki mısır tarlasını sahibi imkanları olmadığı için sulayamadı. İmkânı yok. İmkânlar olmadığı için sulayamadı. Eskiden taksitle mazot veriyorlardı artık onu da vermiyorlar” dedi. Çiftçinin mazot, elektrik, gübre gibi borçları nedeniyle ürününü erken elinden çıkarmak zorunda kaldığını söyleyen çitfçi mısırı nem dengesi nedeniyle bekletme şanslarının olmadığını da vurguladı.

Süllü ile birlikte çiftçilerle bir araya gelen Eskişehir Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Levent Özbunar ise şunları söyledi:

“Sayın vekilim yurtdışından alınan mısır fiyatı, arpa fiyatı Türk çiftçisine verilsin inanın ki hiçbir sıkıntı kalmaz. TMO hazırlık yapmıyor, çiftçilerimizin dediği gibi. Geçmiş dönemlerde ‘kara gün dostu’ olan TMO, bugün çiftçinin üzerine kambur olarak yapışmış pozisyonda. Mısır çiftçisi ürününü hasat edecek götüreceği TMO’da açık bir alan yok yani. TMO şu an dolu. Vekilim, buğdayları açık alana koyabiliyoruz, ambarlarımız var ama mısırı depoya koyma imkânımız da yok”