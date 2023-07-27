“TMO çiftçinin kabusu olmasın”

CHP Sivas Milletvekili Karasu, Toprak Mahsulleri Ofisi’nden (TMO) randevu alamayan çiftçilerin yaşadığı mağduriyeti Meclis gündemine taşıdı. Karasu, çiftçinin “kara gün dostu” olarak bilinen TMO’nun çiftçilerin kabusu olmamasını istedi.

BirGün/Ankara

CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Türkiye’de hasat mevsiminin her yıl olduğu gibi bu yıl da sıkıntılı ilerlediğini belirtti.

Karasu, yağışların da etkisiyle buğday ve arpada birim alandan dönüm başına son yılların en yüksek verimi alınmasına rağmen, başta mazot olmak üzere ilaç, tohum, gübre gibi temel girdi maliyetlerinin sürekli arttığını ve bu nedenle çiftçilerin zor günler yaşadığını vurguladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın yanıtlaması talebiyle TBMM Başkanlığına verdiği soru önergesinde Karasu, TMO’nun çiftçileri desteklemek ve başta hububat olmak üzere faaliyet alanındaki tarımsal ürün piyasalarında istikrar sağlamak üzere hizmet vermesi gerektiğini ifade etti. Karasu, “çiftçinin kara gün dostu” olan ofisin “çiftçinin kabusu” olmamasını istedi.

ÜRETİCİLER ENDİŞELİ

Türkiye’nin “hububat ambarı” olarak bilinen Sivas’ta da çiftçilerin TMO’nun uygulanmalarından yakındığını belirten Karasu, önergesinde şunları kaydetti:

“TMO’nun tahıl alım süresinin kısıtlı olmasından şikayet eden üreticiler, ofisin alım süresini uzatmasını ve bu süre içerisinde vardiyalı çalışarak çiftçiyi mağdur etmemesi talebini dile getirmektedir.

Planlama yapılmazsa sorunlar artar ve bu sorunların üstesinden gelmek her geçen gün zorlaşır. AKP döneminde çiftçilerimizin sayısı her geçen gün azalıyor, ekim alanları dahi alamıyor! Çünkü, TMO, daha hasat yapılmadan önce alıma girdiği için depolarını ithal buğdayla doldurdu. Sivas’ta da daha hasat başlamadan üreticilerimizde endişeli bir bekleyiş başladı. Alın terinden ve emeğinden başka sermayesi olmayan üreticiler, ofisin alım süresini uzatmasını ve bu süre içerisinde vardiyalı çalışmasını bekliyor.”