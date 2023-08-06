TMO sattığı mülkünü yeniden kiraladığını kabul etti

Toprak Mahsülleri Ofisi, yayınladığı yazılı açıklama ile 2006 yılında sattığı depoyu bu yıl kiraladığını doğruladı. Kurum, fiyat konusunda herhangi bir açıklamada bulunmazken, CHP Niğde Milletvekili Fethi Gürer, 17 yıl önce satılan depoların kaça satıldığı, bugün aynı depoların kaç liraya kiralandığının yanıtlanması gerektiğini söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde'de bulunan ve Toprak Mahsülleri Ofisi'nin satmış olduğu depoları kiraladığı iddialarına ilişkin TMO yazılı bir açıklama yayınlayarak iddiaları doğruladı.

TMO tarafından yapılan açıklamada "Kuruluşumuz Kamu İktisadi Teşebbüsü statüsünde olup faaliyetlerini Ana Statüsü ve ilgili mevzuat dahilinde sürdürmektedir. Bu mevzuatlardan biri olan Genel Yatırım ve Finansman Programında atıl durumda bulunan taşınmazların satış, kiralama gibi yöntemlerle ekonomiye kazandırılması belirtilmektedir. Bu kapsamda, eski ve atıl durumda olan Niğde Hüyük deposu 2006 yılında rayiç bedel nazarında satılarak ekonomiye kazandırılmış olup bu sayede hem gelir elde edilmiş hem de işletme masraflarından tasarruf sağlanmıştır. Bahse konu depolara uzun yıllar ihtiyaç olmamış, bu yıl yoğun bir şekilde devam eden hububat alım kampanyasında ise ihtiyaca binaen uygun fiyatla kiralama yapılmıştır" ifadelerine yer verildi.

TMO internet sitesinde yer alan açıklamada ayrıca şu ifadeler kullanıldı:

"Bölgede yatırım aşamasında / yapımı devam eden lisanslı depo inşaatları bulunmakta olup bu nedenle önümüzdeki yıllarda Hüyük’teki eski depolara ihtiyaç olmayacağı değerlendirilmektedir. Dolayısıyla, söz konusu haberlerde yer alan satış fiyatına yakın fiyatlarla tekrar kiralandığı hususu gerçeği yansıtmamakta olup 17 yıl önce satılan ve bu yıl yoğun geçen alım kampanyası döneminde ihtiyaç duyulduğu için uygun fiyatla kısa süreli kiralanan depoların satış bedeli bugüne eskale edildiğinde kira bedelinin katbekat üzerinde kalmaktadır."

"7 LİSANSLI DEPO NEREDE YAPILIYOR?"

TMO, tarafından yapılan açıklamayı değerlendiren CHP Niğde Milletvekili Fethi Gürer, kiralama ücretini sordu. Gürer, şu ifadeleri kullandı:

"Ülke genelinde TMO son 20 yılda ne kadar arazi, depo, lojman, silo satmıştır? Zarardan kurtulmayan ve ithalatçı bir kimliğe bürünen TMO ne kadar varlığını ne kadar fiyatlar ile tüketmiştir? TMO 2021 ve 2022 yılı zararı nedir? Neden depo ve binaları sattığı halde kurum zarardan kurtulamamaktadır ? Höyük için Açıklama yapabilen TMO bu soruları da yanıtlamalıdır."

TMO’nun, Niğde’de satılan depolarla ilgili iddiaları, yüzeysel yanıtlarla geçirdiğini belirten Ömer Fethi Gürer, “TMO, lisanslı depolardan açıklamada söz ediyor. Bu 7 lisanslı depo nerede yapılıyor? TMO mu yaptırıyor? Özel sektör depolarından mı söz ediliyor? TMO yaptırıyorsa kaça ihale edildi? Eldekiler neden satıldı? Niğde ili 42 ili kapsayan lisanslı depo yapılacak iller arasında yer almadığına göre lisanslı depo için Niğde’ye özel düzenlememi sağlandı? TMO bu konuda da kamuoyuna bilgi vermelidir. TMO Niğde’de halen Konaklı Kasabası yakınında açık alan depolaması için kiraladığı araziye ne kadar ödeme yaptı? Açık alanda sağlanan alım deposu ne kadar sürede stoklama sağlanacak? Bu gibi ülke genelinde kaç açık alana ürün stoklaması yapılmaktadır? TMO stoklarında ne kadar ithal arpa ve buğday vardır? Kaç dolara tonu ithal edilmiştir. Stokları ithal ürünle dolu olması depolama alanı arayışına neden olmuş mudur? TMO bu konularda da kamuoyunu bilgilendirmelidir. İşine geldiği konu da kamuoyuna açıklama yapıp işine gelmeyen konuda susmak kurumun işleyişini sorgulatmaktadır” dedi.

DEPOLARIN SATIŞ FİYATINI SORDU

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, sözlerini şöyle sürdürdü:

“TMO tarafından yapılan açıklamada, eski ve atıl durumda olan Hüyük’deki deponun 2006 yılında rayiç bedel nazarında satıldığı belirtilmekte, satıldıktan sonra bu depolara uzun yıllar ihtiyaç duyulmadığı ifade edilmektedir. TMO ayrıca bu yıl hububat alım kampanyasının yoğun bir şekilde devam ettiği için ihtiyaca binaen buranın yeniden kiralandığını açıklamakta, bölgede lisanslı depo inşaatlarının da devam ettiğini belirtmektedir. 17 yıl önce satılan depoların kaça satıldığı, bugün aynı depoların kaç liraya kiralandığı gibi rakamsal verilere yer verilmeyen açıklama tamamen yüzeysel ve kafalarda yeniden soru işaretlerinin oluşmasına neden olacak niteliktedir."

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TMO’nun alım yaptığı buğdayı Hüyük depolarına yakın bir bölge olan merkez Konaklı beldesindeki boş alanlara da depoladığına da dikkat çekerek, bu alanın kaç liraya kiralandığının da açıklanması gerektiğini vurguladı.