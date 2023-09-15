TMO, 'yasaklı üretici' uygulamasına son verildiğini duyurdu

TMO, zorluk çıkaran çiftçileri " Yasaklı Üretici" ilan etmesinin ardından geri adım attı. TMO, kamuoyunda tepki gören 'yasaklı üretici' uygulamasına son verildiğini duyurdu.

TMO Sivas Başmüdürü Ercan Bakırtaş, Sivas Valiliği başta olmak üzere Belediye Başkanlıklarına, tarım il ve ilçe müdürlükleri ile ziraat odalarına birer yazı göndererek, hububat alımı sırasında TMO personeline olumsuz davranışta bulunan çiftçilerin ‘Yasaklı Üretici’ kabul edileceğini ve bu çiftçilerin TMO’ya 2 yıl süre ile ürün satamayacağını açıklamıştı.

TMO, gelen tepkilerin ardından 'yasaklı üretici' uygulamasına son verildiğini duyurdu.

Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, tüm işyerlerine talimat verildiği belirtilirken, “Kurumumuz tarafından yürütülen yoğun alım faaliyetlerinin sekteye uğratılmadan üreticilerimize daha hızlı hizmet verilebilmesi için alım noktalarımızda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı caydırıcılığın sağlanması amacıyla duyurulan ancak kamuoyunda yanlış algıya yol açtığı anlaşılan uygulamalara son verilmiştir. Kurumumuza ürün satışıyla ilgili bu kapsamda yasaklanan herhangi bir üretici bulunmamaktadır. Ayrıca bu hususla ilgili olarak tüm taşra iş yerlerimize gerekli talimatlar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.