TMO’nun borçları son 3 yılda 20 kat artış kaydetti

Ekonomi Servisi

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) mali borçlarının son 3 yılda 20 kat arttığını ve 39 milyar 690 milyon 70 bin TL’ye ulaştığını belirtti. TMO’nun mali tablosundaki büyük sorunun, Sayıştay’ın 2022 yılına ait denetim raporlarına da yansıdığını belirten Gürer, üreticilere yapılan ürün alım bedeli ödemelerinin gecikmesinde borçlarındaki artışın etkili olduğunu kaydetti.

Alım bedellerinde gecikme yaşanmasının en önemli nedeninin kurumun artan finansman ihtiyacı olduğuna vurgu yapan Gürer, “Kurumun mali borçları 2020 yılında 1 milyar 901 milyon 442 bin TL, 2021 yılında 5 milyar 534 milyon 570 bin TL iken, bu rakam 2022 yılında 39 milyar 690 milyon 70 bin TL seviyesine ulaşmıştır. Diğer bir ifade ile, son 3 yılda mali borçlar yaklaşık 20 katına çıktı” ifadelerini kullandı. Gürer, “Ödeme sürecinde de çiftçi mağdur oldu Tüccar düşük fiyatına rağmen TMO’da sorun yaşayan çiftçi hububatını tüccara vermek zorunda kaldı" dedi.