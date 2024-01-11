TMSF'den Dilan Polat açıklaması: "100'ü aşkın şirketten 5'i hakkında kayyımlık kararı bulunuyor"

TMSF'nin, Dilan Polat adını taşıyan yeni güzellik merkezlerinin faaliyetlerine devam etmesi ve yeni merkezlerin açılmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Franchise sözleşmeleri TMSF'den önce imzalanmıştır" denildi. Açıklamada Polat şirketlerinin yurtiçi ve yurtdışında çok sayıda şirketle marka kiralama sözleşmesi imzaladığı belirtilirken, "Bu şekilde sözleşme imzalanan 100'ü aşkın şirketin sadece 5'i hakkında kayyımlık kararı bulunmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Dilan-Engin Polat çiftine ait güzellik merkezlerinin marka kiralama (franchise) yoluyla faaliyetlerine devam ettiğini, 100'ü aşkın şirketten sadece 5'i hakkında kayyım kararı bulunduğunu açıkladı.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada marka kiralama sözleşmelerinin TMSF'den önce imzalandığı belirtildi.

TMSF, Dilan Polat adını taşıyan yeni güzellik merkezlerinin faaliyetlerine devam etmesi ve yeni merkezlerin açılmasına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada "Mahkeme tarafından kayyım atanmayan şirketler ve güzellik merkezleri, TMSF tarafından yönetilmemekle birlikte, franchise sözleşmeleri kapsamında tarafların karşılıklı hak ve yükümlülükleri devam etmektedir" denildi.

"SÖZLEŞMELER KAYYIM ATANMADAN ÖNCE İMZALANDI"

TMSF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Emanet edilen şirketlerde TMSF'nin öncelikli görevi; kamu borçlarının ödenmesi, istihdamın ve üçüncü şahısların alacaklarının korunmasıdır. Polat Grubu şirketleri; kayyım atanmasından önce, yurtiçi ve yurtdışında çok sayıda şirketle franchise (marka kiralama) sözleşmesi imzalamıştır. Bu şekilde sözleşme imzalanan 100'ü aşkın şirketin sadece 5'i hakkında kayyımlık kararı bulunmaktadır. Bunların dışındaki güzellik merkezleri Polat Grubu şirketlerinin 'acentesi' veya 'temsilcisi' değildir; kendi nam ve hesaplarına ticari faaliyetlerini yürütmektedirler. Bir başka ifadeyle, mahkeme tarafından kayyım atanmayan şirketler ve güzellik merkezleri, TMSF tarafından yönetilmemekle birlikte, franchise sözleşmeleri kapsamında tarafların karşılıklı hak ve yükümlülükleri devam etmektedir. Mesnetsiz haberlere itibar edilmemesini, konuya ilişkin TMSF'den yapılacak açıklamaları takip etmenizi önemle rica ederiz."





