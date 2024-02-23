TMSF, tasfiye halindeki Hedefevim'e ait otomobiller için yeniden ihaleye çıkacak

TMSF, tasfiye halindeki Hedefevim Gayrimenkul Otomotiv ve Ticaret AŞ'nin İstanbul, Konya ve Adana'daki 11 gayrimenkulünü satışa çıkardı.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), tasfiye halindeki Hedefevim Gayrimenkul Otomotiv ve Ticaret AŞ'ye ait otomobiller için düzenlediği ihalede gelen teklifleri kabul etmeyerek yeniden ihaleye çıkma kararı aldı.

TMSF'den yapılan açıklamada, satış komisyonunun, aralarında lüks araçların da bulunduğu otomobillerin satışı için gerçekleştirilen ihalede muhammen bedelin altındaki teklifleri uygun bulmadığı bildirildi.

Açıklamada, TMSF'nin, kayyım olarak görevli bulunduğu tasfiye halindeki Hedefevim Gayrimenkul Otomotiv ve Ticaret AŞ’ye ait otomobiller için ikinci kez ihaleye çıkacağı kaydedildi.