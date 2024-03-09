TOBB ETÜ'de fahiş zamlara karşı çıkan öğrencinin bursu kesildi

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde harç, barınma ve yemek ücretlerine yapılan fahiş zamlara karşı çıkan 3. sınıf öğrencisi Abbas Vural’ın eğitim bursu, “TOBB ruhunu ve üniversite değerlerini taşımaya haiz olmadığı” gerekçesiyle kesildi. Vural, eğitim hakkı için üniversiteye dava açtı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) Öğrencisi ve Emek Gençliği Üyesi Abbas Vural’ın, harç, barınma ve yemek ücretlerine yapılan fahiş zamlara karşı çıktığı için ‘TOBB ruhunu ve üniversite değerlerini taşımaya haiz olmadığı’ gerekçesiyle eğitim bursu kesildi.

Evrensel’den Damla Kırmızıtaş’ın haberine göre, TOBB tarafından 2003 yılında Ankara’da kurulan Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde yıllık öğrenim ücreti 300 bin TL, okulun konukevinde kalmak isteyen öğrencilerden yıllık 100 bin TL isteniyor. Fahiş ücretler nedeniyle çoğu öğrenci part-time işlerde çalışmak zorunda kalıyor.

Okul ücretleri, enflasyon oranında dönemlik belirlenirken burs miktarları yılda 1 defa güncelleniyor. Ayrıca öğrenciler sabah ve akşamları okuldaki restoranlarda fahiş fiyatlarla da baş başa bırakılmış durumda.

Öğrencilere ayrılmayan bütçe üniversitenin kâr projeleri olan TOBB ETÜ Koleji, TOBB ETÜ Hastanesi gibi yerlerin inşasına yatırılıyor. Bunlara karşı tepkisini dile getirmek isteyen öğrenciler ise burslarının kesilmesi gibi uygulamalarla yıldırılmaya çalışılıyor. İngiliz Dili ve Edebiyatı 3. sınıf öğrencisi ve Emek Gençliği Üyesi Abbas Vural’ın eğitim hakkı da üniversite yönetimi tarafından fiilen engellendi.

Okulu kazandığında aldığı bursun karşılıksız olarak 5 yıl + 1 dönem karşılanacağının kendisine tebliğ edildiğini anlatan Vural “Okuduğum süreçte okulun bir üniversiteden ziyade bir ticari işletme gibi yönetildiğine şahit oldum. Buna karşı öğrencilerle bir araya gelmeye ve bir şeyler yapmaya çalıştık. Aldığımız nakit burs 4 yıldır artırılmıyordu. Buna karşı dilekçe topladık; zam yaptılar. Yemekhane diye fahiş fiyatlı bir yer açtılar, bir araya gelerek fiyatları 27 TL’den 18 TL’ye düşürdük. Biz üniversitenin ‘iş dünyası’ adı altında verdiği bursu alan öğrenciler olarak böyle şeylere öncülük edince bursumuzun kesilebileceğini söyleyip, burs alanlara taahhütname imzalattılar” dedi.

SORUŞTURMA OLMADAN BURSU KESTİLER

Geçen yıl okulda yaptıkları bir video-röportajı ve anketi gerekçe göstererek kendisine zorluk yaşatıldığını anlatan Vural şunları söyledi: “Önce ders seçmemi engellediler, sonra yaptıklarının hukuksuz olduğunu anlayarak bir yönerge düzenlediler. Bu süreçte okulun Rektör Danışmanı Oğuz Ergin, yatay geçiş yapmam için beni ikna etmeye çalıştı. Marksist görüşlü bir öğrenci olarak tek işimin okulu kötülemek olduğunu, buna bu okulda müsaade etmeyeceğini söyledi. TOBB ETÜ ruhunu taşımaya haiz olmadığım için aldığım aylık 900 TL bursu kestiler. Şimdi de aynı maddeye dayanarak bursumu tamamen kestiler. Üniversitenin kurumsal itibarını zedelemekle suçluyorlar beni ancak ne bir soruşturma açıyorlar ne de somut bir gerekçe gösteriyorlar. Okul ücretim bir bağışçı tarafından karşılandığı için her türlü hukuksuzluğu yapabileceklerini sanıyorlar.”

“YAPILANLAR HUKUKA AYKIRI”

TOBB ETÜ Öğrencisi Abbas Vural’ın avukatı Sinejan Kut, Bursiyer Öğrenci Komisyonu’nun müvekkiline yönelik ‘Üniversitenin birlik ve dayanışma ilkelerine uygun olmayan davranışları’ olduğu tespitinin hangi kriterlere göre yapıldığını sorarak “Bu gerekçede, TOBB üyeleri ve üniversite yönetimini hedef alan davranışların neler olduğu belirtilmiyor” ifadelerine yer verdi.

Sebep gerçekleşmeden işlem yapılarak hukuki sonuç meydana getirilmesinin hukuka aykırı olduğuna dikkat çeken avukat Kut “Ayrıca ‘TOBB ve TOBB ETÜ ruhunu ve değerlerini taşımaya haiz olmak’ gibi idarenin takdir yetkisi sınırsız biçimde genişletiyor. ‘Ruh’, ‘değer’ gibi ifadeler hukuka yabancıdır. Yönergenin hukuki dayanağı TOBB ETÜ Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, Yönetmeliğin de hukuki dayanağı YÖK Kanunu’dur. Anayasa ve YÖK Kanunu’nda ayrıntısıyla düzenlenmiş eğitim hakkının bu kadar soyut ifade ve gerekçelerle ortadan kaldırılması kabul edilemez. Müvekkilin eğitim hakkını ortadan kaldıran bu idari işleme karşı yürütmeyi durdurma talepli iptal davası açtık” şeklinde konuştu.

"EĞİTİM HAKKI ENGELLENİYOR"

Emek Gençliği MYK Üyesi Bilgesu Kiper, öğrencilerin temel hak ve talepleri etrafında yürüttüğü mücadelenin engellenmek istendiğini belirterek, “Arkadaşımızın barınma hakkının ve burslarının elinden alınması, fiilen eğitim hakkının engellenmesidir. TOBB öğrencilerinin zamların geri çekilmesini talep etmeleri dahi yasaklanmakta, öğrenciler cezalandırılmak istenmekte. Bursları kesilerek eğitim hakkı engellenmek istenen arkadaşımızın yanındayız, kabul etmiyoruz. Emek Gençliği olarak baskılar karşısında herkesi bir araya gelmeye çağırıyoruz” diye konuştu.