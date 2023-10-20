TOBB verileri: Eylülde kapanan şirket sayısı yüzde 17 arttı

TOBB verilerine göre, Türkiye'de kapanan şirket sayısı, eylülde bir önceki aya göre yüzde 17 artarak 2 bin oldu.

Ekonomi 20.10.2023 10:05 Giriş: 20.10.2023 10:05

Güncelleme: 20.10.2023 10:11 Kaynak: AA

A- A A+

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), eylül ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. Buna göre, eylülde kurulan şirket sayısı ağustosa kıyasla yüzde 4,5 artışla 10 bin 503'ten 10 bin 978'e yükseldi. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı ise yüzde 17 artışla 2 bin oldu. Ağustosta 1709 şirket kapanmıştı. Eylülde kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,7 azalırken, kapanan şirket sayısı yüzde 0,7 artış gösterdi.