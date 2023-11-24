TOBB verileri: Kapanan şirket sayısı ekimde yüzde 12,3 arttı

TOBB verilerine göre, Türkiye'de kurulan şirket sayısı, ekimde bir önceki aya göre yüzde 1,3 artarak 11 bin 124'e yükselirken kapanan şirket sayısı yüzde 12,3 artışla 2 bin 246 oldu.

(TOBB), ekim ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ekimde kurulan şirket sayısı eylüle kıyasla yüzde 1,3 artışla 10 bin 978'den 11 bin 124'e yükseldi. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı ise yüzde 12,3 artışla 2 bin 246 oldu. Eylülde 2 bin şirket kapanmıştı.

Ekimde kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,6 azalırken kapanan şirket sayısı yüzde 31,7 artış gösterdi.

2023 yılı Ekim ayında kurulan toplam 11 bin 444 şirket ve kooperatifin yüzde 84’ü limited şirket, yüzde 13,2’si anonim şirket, yüzde 2,8’i ise kooperatiftir. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 37,5’i İstanbul, yüzde 10,8’i Ankara, yüzde 6,7’si İzmir’de kuruldu. Bu ay Ardahan’da şirket kuruluşu gerçekleşmedi.

Ekim 2023’te kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre yüzde 4,9 oranında azaldı.

2023 yılında toplam 108 bin 286 şirket ve kooperatif kuruldu. Bu dönemde kurulan toplam 92 bin 745 limited şirket, toplam sermayenin yüzde 73,6’sını, 12 bin 847 anonim şirket ise yüzde 26,4’ünü oluşturdu. Ekim ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Eylül ayına göre yüzde 4,9 oranında azaldı.