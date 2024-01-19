TOBB verileri: Kapanan şirket sayısında yüzde 11,7 artış

TOBB verilerine göre, kapanan şirket sayısı ise yüzde 11,7 artışla 25 bin 883'e yükseldi. Kurulan şirket sayısı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 8,3 azalışla 128 bin 528'e geriledi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin açıkladığı verilere göre, ülke genelinde kurulan ve kapanan şirket sayısında düşüş yaşandı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Aralık 2023 ve geçen yıla ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

2023'TE KAPANAN ŞİRKET SAYISINDA ARTIŞ

Buna göre, Aralık 2023'te kurulan şirket sayısı 2022'nin aynı ayına göre yüzde 16,7 düşerek 12 bin 519 oldu.

Kapanan şirket sayısı ise bu dönemde yüzde 30,3 artışla 5 bin 952'ye çıktı.

Yıllık bazda değerlendirildiğinde, kurulan şirket sayısı geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 8,3 azalışla 140 bin 229'dan 128 bin 528'e düştü.

Kapanan şirket sayısı ise yüzde 11,7 artışla 23 bin 170'ten 25 bin 883'e yükseldi.