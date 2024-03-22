TOBB verileri: Kapanan şirket sayısında yüzde 65,5 artış!

TOBB verilerine göre, Türkiye'de şubatta kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,6, kapanan şirket sayısı da yüzde 65,5 artış gösterdi. Verilere göre, kurulan şirket sayısı, şubatta bir önceki aya göre yüzde 7,5 azalarak 10 bin 1, kapanan şirket sayısı ise yüzde 15,9 artarak 1949 oldu.

Türkiye'de kurulan şirket sayısı, şubatta bir önceki aya göre yüzde 7,5 azalarak 10 bin 1, kapanan şirket sayısı ise yüzde 15,9 artarak 1949 oldu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), şubat ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, şubatta kurulan şirket sayısı ocak ayına kıyasla yüzde 7,5 azalışla 10 bin 809'dan 10 bin 1'e geriledi. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı ise yüzde 15,9 artışla 1949'a çıktı. Ocak ayında 1682 şirket kapanmıştı.

Şubatta kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,6, kapanan şirket sayısı da yüzde 65,5 artış gösterdi.

ŞUBATTA TÜM İLLERDE ŞİRKET KURULDU

Şubat ayında tüm illerde şirket kurulumu gerçekleşti. Söz konusu ayda kurulan toplam 10 bin 233 şirket ve kooperatifin yüzde 86,8’i limited şirket, yüzde 10,9’u anonim şirket, yüzde 2,3’ü ise kooperatifler oluşturdu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 39,8’i İstanbul, yüzde 10,3’ü Ankara, yüzde 6,4’ü İzmir’de kuruldu.

Geçen ay kurulan şirket ve kooperatiflerin 3 bin 492'si ticaret, 1427'si imalat ve 1379'u inşaat sektöründe yer aldı. Kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin ise 542'si inşaat, 423'ü toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 121'i imalat sektöründe faaliyet göstermek üzere çalışmalarına başladı.

Şubatta kapanan şirket ve kooperatiflerin 733'ünün toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 276'sının imalat ve 203'ünün inşaat sektöründe olduğu kayıtlara geçti.