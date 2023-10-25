Togg, Brand Week İstanbul'un sponsorluğundan çekildi: "Bunu yapmaya mecbur bırakıldılar"

Türkiye'nin ‘yerli otomobili’ Togg, projelerini ve iş modelini eleştiren açıklamalarda bulunan gazeteci Fatih Altaylı'nın da katılacağı Brand Week İstanbul'un sponsorluğundan çekildiğini duyurdu. Togg'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı mecralarda, etkinlikte yer alma şeklimizin amacı dışında tartışmalara konu olması üzerine organizasyondan çekilme kararı aldık" denildi.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu’nun (Togg), 6-10 Kasım tarihleri arasında Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek olan Brand Week İstanbul'un sponsorluğundan çekildiği açıkladı.

Togg'un sosyal medya hesabı X'te, gazeteci Fatih Altaylı ve pazarlama profesyonellerinin de katılacağı Brand Week İstanbul sponsorluğu hakkında açıklama yapıldı.

Togg'un açıklamasında, "Marka ve ürünlerimizi pazarlama profesyonelleriyle buluşturmak amacıyla önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek olan bir etkinlikte ‘kurumsal sponsor’lardan biri olarak yer alma kararı almıştık" denildi.

Açıklamanın devamında şunlara yer verildi:

"Ancak bazı mecralarda, etkinlikte yer alma şeklimizin amacı dışında tartışmalara konu olması ve markamıza zarar vermesi üzerine bu organizasyondan çekilme kararı aldığımızı bildiririz.“

Yaşananlara yazısında değinen Altaylı ise şunlara yer verdi:

"Bunu yapmaya mecbur bırakıldıklarını tahmin ediyorum.

Emir demiri keser. Aslında burada tek “sorun” ben değildim.

Bunu etkinliğe, organizasyona saldıranların farklı mesajlarında görmek mümkün. Saldırının hedefi ben gibi gösterilsem bile, etkinliği hedef alanların farklı mesajlarında, sadece benim değil, etkinliği organize eden firmanın kimliği de hedefe oturtuluyordu.

İktidar sahipleri açısından rahatsız edici olan bu etkinliği düzenleyenlerin, CHP ve CHP’li belediye ile yakın oldukları iddiası idi. Togg’un sponsorluğunu eleştirenler, bir yandan da “İmamoğlu’na yakın birinin eşinin organize ettiği bir etkinlik nasıl olur da bizim Togg’umuz tarafından desteklenir” mesajları veriliyordu.

Bir otomobil, bir siyasi araç, bir siyasi meta haline getirilmişti.Togg’a asıl zararı veren aslında bu tavırdı.

Tüm topluma hatta tüm dünyaya hitap etmesi gereken bir endüstriyel ürün, bir parti, bir siyasi görüşün malı, bir tür Siyasal İslamcı bayrağı haline getiriliyordu.

Markaya asıl zararı veren de aslında buydu."