Togg T10X için siparişler bugün başlıyor: Artık çekiliş olmayacak

Togg'un T10X modeli için yeni başvuru dönemi başlıyor. Bugün itibarıyla Togg'da çekiliş yapılmayacak. Sipariş ekranları tüm bireysel kullanıcılar için açık olacak.

Togg, T10X için genel sipariş dönemini bugün başlattı.

T10X için bu yıl çekiliş yapılmayacak, teslimatlar sipariş sırası, konfigürasyon özellikleri ve bunlara bağlı üretim planlamasına göre gerçekleşecek.

Togg'dan yapılan açıklamaya göre, 2023 yılında yapılan çekilişte yedek listede yer alan kullanıcılar için 6-10 Ocak'ta konfigürasyon güncelleme imkanı tanıyan, 2023 yılı nisan ayında yapılan çekilişe katılan ancak sipariş hakkı kazanamayan kullanıcılara da 15-19 Ocak'ta sipariş önceliği sunan şirket, bugünden itibaren sipariş ekranlarını tüm kullanıcılara açıyor.

T10X için bu yıl çekiliş yapılmayacak, teslimatlar; sipariş sırası, konfigürasyon özellikleri ve bunlara bağlı üretim planlamasına göre gerçekleşecek.

Togg, 2024 yılında kurumsal kullanıcılardan da sipariş toplayacak.