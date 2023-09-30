Tokat İl Sağlık Müdürlüğü’nden 17 doktorun istifasına ilişkin açıklama

Tokat İl Sağlık Müdürlüğü, Erbaa Devlet Hastanesi’nde 17 doktorun istifasının ardından acil serviste yaşanan problemleri aktardığımız haberimize ilişkin açıklama yaptı. Toplu istifanın söz konusu olmadığının ve hekimlerin ayrılışının planlı şekilde gerçekleştiğinin savunulduğu açıklamada, “sağlık hizmetlerinde herhangi bir aksama olmadığı” iddia edildi.

Tokat’ta Erbaa Devlet Hastanesi’nde görevli 17 hekimin istifasının ardından acil serviste baş gösteren sorunların anlatıldığı BirGün muhabiri Sibel Bahçetepe imzalı habere dair Tokat İl Sağlık Müdürlüğü tarafından açıklama yapıldı.

Açıklamada, tıpta uzmanlık sınavı (TUS) nedeniyle 17 hekimin ayrıldığı doğrulanırken, “toplu istifanın söz konusu olmadığı” savunuldu.

Bu yıl 11 pratisyen hekimin TUS’u kazandığı, 5 pratisyen hekimin TUS’a hazırlanmak amacıyla ayrılmak istediği, 1 hekimin de eş durumu ataması nedeniyle yer değişikliğinin olduğu belirtilen açıklamada, hekimlerin ayrılışının “planlı” olduğu kaydedildi.

Açıklamada, halihazırda 35 uzman hekimle hizmet verildiği ve “sağlık hizmetlerinde herhangi bir aksama olmadığı” belirtilerek şunlar ifade edildi:

“Acil servis hizmetlerimiz 2 acil tıp uzmanı, 6 pratisyen hekim ve hastanemizin diğer branş uzmanları marifetiyle yürütülmektedir. Hastanemize ayrıca Sağlık Bakanlığı tarafından mevcut hekimlerimize ilave olarak Devlet Hizmet Yükümlülüğü kapsamında 20 hekim ataması da henüz yapılmıştır. Bakanlığımız tarafından devinimin kaçınılmaz olduğu personel yönetimi her zaman titizlikle planlanmakta ve uygulanmaktadır. Hekimlerimizin TUS'a girerek tıp eğitiminde ilerlemeleri en doğal hakları olduğu gibi istenen de bir durumdur. TUS ile ileri tıp eğitimi almaya hak kazanan hekimlerimizi tebrik ediyoruz. TUS'a hazırlanan hekimlerimize de başarılar diliyoruz. Hastanemizde iddia edildiği gibi toplu istifa durumu söz konusu olmayıp, sağlık hizmeti sunumunda herhangi bir aksaklık ve mağduriyet olmadan hasta ve sağlık hizmeti odaklı çalışmalara devam edilmektedir.”