Tokat'ta 4,1 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan alınan bilgiye göre, saat 15:03'te Tokat'ta 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Tokat'ın Turhal ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 15.03'te gerçekleşen depremin 12,38 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

3 KEZ DEPREM OLMUŞTU

Bölgede geçtiğimiz günlerde de 5.6, 4.7 ve 4.1 büyüklüğünde 3 deprem meydana gelmişti ve 3 ilçede okullar tatil edilmişti.

Geçtiğimiz perşembe günü (18 Nisan) meydana gelen deprem 5,6 büyüklüğündeydi.

Deprem, Sivas, Samsun, Ordu, Kayseri, Çorum ve çevre illerden de hissedilmişti. 5,6'lık depremde 200'den fazla ev ile ahırın da hasar almıştı.