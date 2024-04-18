Tokat'ta 4.7 büyüklüğünde deprem
AFAD'dan alınan verilere göre Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 9.97 kilometre derinlikte gerçekleştiği kaydedildi.
Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem; Samsun, Sivas ve Yozgat gibi çevre illerden de hissedildi.
Deprem, 9,97 kilometre derinlikte kaydedildi. Sarsıntının çevre illerden de hissedildiği öğrenildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 17, 2024
Büyüklük:4.7 (Mw)
Yer:Sulusaray (Tokat)
Tarih:2024-04-18
Saat:01:06:59 TSİ
Enlem:40.05611 N
Boylam:35.9775 E
Derinlik:9.97 km
Detay:https://t.co/nuPebVfMrz@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
AFAD: OLUMSUZ BİR DURUM YOK
AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Tokat ilimizin Sulusaray ilçesinde saat 01.06’da meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."