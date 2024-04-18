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Tokat'ta 4.7 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan alınan verilere göre Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 9.97 kilometre derinlikte gerçekleştiği kaydedildi.

Güncel
  • 18.04.2024 01:58
  • Giriş: 18.04.2024 01:58
  • Güncelleme: 18.04.2024 02:03
Tokat'ta 4.7 büyüklüğünde deprem

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem; Samsun, Sivas ve Yozgat gibi çevre illerden de hissedildi.

Deprem, 9,97 kilometre derinlikte kaydedildi. Sarsıntının çevre illerden de hissedildiği öğrenildi. 

AFAD: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: 

"Tokat ilimizin Sulusaray ilçesinde saat 01.06’da meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

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