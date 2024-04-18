Tokat'ta 4.7 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan alınan verilere göre Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 9.97 kilometre derinlikte gerçekleştiği kaydedildi.

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem; Samsun, Sivas ve Yozgat gibi çevre illerden de hissedildi.

Deprem, 9,97 kilometre derinlikte kaydedildi. Sarsıntının çevre illerden de hissedildiği öğrenildi.

AFAD: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Tokat ilimizin Sulusaray ilçesinde saat 01.06’da meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."