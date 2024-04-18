Tokat'ta 4,7 büyüklüğündeki deprem anının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre; Tokat'te ilçesinde 01:36'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sulusaray ilçesinde meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Tokat'ta meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre; Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 4.7 ve 4.1 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Saat 01:36'da meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki depremin derinliği 9.97 km olarak kaydedilirken, saat 02:35'te meydana gelen depremin derinliği ise 7 km olarak ölçüldü.

4.7 büyüklüğündeki deprem, Sivas ve Yozgat illerinde de hissedildi. Depremi hisseden yurttaşlar, panikle kendilerini dışarı attı.

Deprem anı iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde ahırda bulunan büyükbaş hayvanların birden ayağa kalktıkları görüldü.

Başka bir görüntüde ise bakkal tezgahından gelen sesin ardından sarsıntı meydana geldi.

Deprem nedeniyle herhangi can ve mal kaybı yaşanmadı.