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Tokat'ta 5,6 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Tokat'ta saat 18.11'de 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem Ordu, Kırşehir gibi çevre illerden de hissedildi.

Güncel
  • 18.04.2024 18:19
  • Giriş: 18.04.2024 18:19
  • Güncelleme: 18.04.2024 18:33
Kaynak: Haber Merkezi
Tokat'ta 5,6 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Tokat'ta saat 18.11'de 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Tokat'ta gerçekleşen deprem, Sivas, Samsun, Ordu, Kayseri, Çorum ve çevre illerden de hissedildi.

Bölgede daha önce de 4.7 ve 4.1 büyüklüğünde 2 deprem meydana gelmiş ve 3 ilçede okullar tatil edilmişti.

AFAD' açıklamasında şu bilgiler verildi:

#DEPREM Büyüklük:5.6 (Mw) Yer: Sulusaray (Tokat) Tarih:2024-04-18 Saat:18:11:22 TSİ Enlem:40.05806 N Boylam:35.95611 E Derinlik:5.99 km

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