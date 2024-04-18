Tokat'ta 5,6 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Tokat'ta saat 18.11'de 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem Ordu, Kırşehir gibi çevre illerden de hissedildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Tokat'ta saat 18.11'de 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Tokat'ta gerçekleşen deprem, Sivas, Samsun, Ordu, Kayseri, Çorum ve çevre illerden de hissedildi.
Bölgede daha önce de 4.7 ve 4.1 büyüklüğünde 2 deprem meydana gelmiş ve 3 ilçede okullar tatil edilmişti.
AFAD' açıklamasında şu bilgiler verildi:
#DEPREM Büyüklük:5.6 (Mw) Yer: Sulusaray (Tokat) Tarih:2024-04-18 Saat:18:11:22 TSİ Enlem:40.05806 N Boylam:35.95611 E Derinlik:5.99 km