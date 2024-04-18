Tokat'ta 5,6 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Tokat'ta saat 18.11'de 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem Ordu, Kırşehir gibi çevre illerden de hissedildi.

Güncel 18.04.2024 18:19 Giriş: 18.04.2024 18:19

Güncelleme: 18.04.2024 18:33 Kaynak: Haber Merkezi

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