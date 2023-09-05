Tokat'ta bir kişi boş bina önünde ölü bulundu

Tokat'ta, Tuncar Erdoğar isimli kişi boş bina önünde ölü bulundu. Cesedin başında ve vücudunda yaralar tespit edildi, yerde kan izlerine rastlandı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir kişi, daha önce kafeterya olarak kullanılan boş bina önünde ölü bulundu.

Mimar Sinan Mahallesi Subaşı Caddesindeki yıkılan eski devlet hastanesinin bahçesinde daha önce kafeterya olarak kullanılan boş binanın önünde yerde bir kişiyi hareketsiz gören yurttaşlar, polise ihbarda bulundu.

Sağlık ekipleri bu kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Polisin çalışmaları sonucu olay yerine gelen Ahmet Erdoğar, ölen kişinin 34 yaşındaki kardeşi Tuncar Erdoğar olduğunu teşhis etti.

Erdoğar'ın başında ve vücudunda yaralar olduğu tespit edildi, yerde kan izlerine rastlandı.

Ceset otopsi için morga kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.