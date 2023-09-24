Tokat'ta devrilen otomobildeki 1 çocuk hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

Tokat'ta, refüje çarparak devrilen otomobildeki 1 çocuk hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Tokat'ta Sivas istikametine seyreden bir otomobil, refüje çarparak devrildi.

Sivas istikametine seyreden Ali Osman S. (42) idaresindeki 06 AK 1196 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak refüje çarptı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen otomobildeki sürücü ile eşi Raziye S. (32), çocukları Ayşenur S. (13), Hiranur S. (9) ve Rukiye S. (7) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Hiranur S. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların tedavileri sürüyor.