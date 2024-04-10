Tokat'ta kaza: 1 ölü, 8 yaralı
Tokat'ta Tokat-Niksar kara yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken 8 kişi yaralandı.
Kaynak: AA
Tokat'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.
Tokat'ta bir otomobil, Tokat-Niksar kara yolu Yağmurlu köyü mevkisinde karşı yönden gelen otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, Ferhat Ç'nin kullandığı otomobilde bulunan Nazife Ç. olay yerinde hayatını kaybetti, sürücülerin yanı sıra araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.