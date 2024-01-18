Tokat'ta şap hastalığı: İlçe hayvan pazarı kapatıldı, bir köy karantinaya alındı

Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Mahmudiye köyünde şap hastalığı şüphesi nedeniyle ilçe hayvan pazarı süresiz kapatıldı. Mahmudiye Köyünün merkeze bağlı olmasından dolayı il komisyon kararınca 10 kilometre çapında karantina uygulandı.

Tokat’ın Niksar ilçesi hayvan pazarı şap hastalığı şüphesiyle süresiz kapatılırken bir köy karantşnaya alındı.

Niksar ilçesine bağlı Mahmudiye köyünde şap hastalığı şüphesiyle bir hayvandan numune alındı.

Alınan numune laboratuvara gönderildi. İlçe hayvan pazarı laboratuvara götürülen numunelerden sonuç çıkana kadar tedbir amacıyla süresiz kapatıldı.

Mahmudiye Köyünün merkeze bağlı olmasından dolayı il komisyon kararınca 10 kilometre çapında karantina uygulandı.

Ayrıca ilçe Tarım Müdürlüğü ekiplerinden edinilen bilgilere göre kent genelinde de şap hastalığının görülmesi üzerine il komisyonu kararıyla hayvan pazarları süresiz kapatıldı.



