TOKİ inşaatında hatalar olduğu ortaya çıktı

Aliağa TOKİ inşaatında hatalar ve denetim eksikliği olduğunu açıklayan İMO İzmir Şubesi, yetkilileri göreve davet etti: "Bu yapılarda dikkatsiz ve özensiz imalatlar telafisi mümkün olmayan sonuçlara yol açabilir."

BİRGÜN EGE

İzmir Aliağa’da TOKİ’nin 614 konut, 32 dükkan ve 1 cami inşaatıyla ilgili İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) İzmir Şubesi projesi sahasında incelemede bulunduğunu ve imalat hataları tespit edildiğini açıkladı.

İMO İzmir Şubesi tarafından yapılan açıklamada, “Yapılan incelemede, taşıyıcı elemanların deprem kuvvetleri etkisi altında kritik öneme sahip alt ve üst uç birleşim bölgelerinde hayati tehlike arz edecek şekilde imalat hataları görülmektedir. Bu kusurların uygulamadaki hatalardan ve denetim eksikliğinden kaynaklandığı şüphesizdir. Deprem tehdidi altındaki bir bölgede, kurulma amacı özellikle dar ve orta gelirli vatandaşın nitelikli konut ihtiyacını karşılamak olan TOKİ tarafından inşa edilmekte olan bu yapılarda dikkatsiz ve özensiz imalatlar telafisi mümkün olmayan sonuçlara yol açabilir” denildi.

YETKİLİLERE UYARI

Bu tür imalat hatalarının olası bir deprem sonrası binanın yıkılması durumunda tespitinin oldukça zor olduğu belirtilen açıklamada, “İmalat aşamasındaki denetim de bu nedenle son derece önemlidir. Devam eden bloklarda aynı durumların oluşmaması için; kullanılan kalıp malzemesinin teknik dokümanları, kurulum projesi, hesap raporu, işçilerin mesleki yeterlilik belgeleri ile imalatları teslim alan teknik personellerin imzaladıkları tutanaklar incelenmeli ve tüm sürecin mevzuata uygun olarak devam etmesi sağlanmalıdır. Yetkilileri uyarıyoruz ve sorumluluklarını yerine getirmeye davet ediyoruz.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Konuya dair Şubemize ulaşan şikâyet sonrasında söz konusu durum, ivedi bir şekilde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İzmir Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve Aliağa Belediyesine iletilmiştir ancak ilgili kurumlar tarafından bugüne kadar sahada herhangi bir denetim yapılmadığı bilgisi şubemize ulaşmıştır. Ayrıca bu süreç içerisinde sahada söz konusu kusurlu imalatlara taş dolgu ve basit sıva tamiratı yapıldığına dair bilgiler iletilmektedir. Yapı üretim süreçlerinde etkin denetimin önemini bir kez daha hatırlatarak sorumluluğu bulunan kurumları göreve davet eder, konunun kamu adına takipçisi olacağımızı saygılarımızla bildiririz.”